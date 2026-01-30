El exasambleísta Santiago Díaz rindió versión en el caso Caja Chica en la Fiscalía en Quito

"Yo trasladé, por disposición del presidente (Rafael) Correa, dinero desde Venezuela a Ecuador", fue la versión del exasambleísta correísta Santiago Díaz tras su salida de la Fiscalía General del Estado en Quito, este viernes 30 de enero del 2026.

El exasambleísta acudió a rendir declaración en el marco del caso Caja Chica donde el Ministerio Público investiga una presunta red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

La investigación apunta al financiamiento de la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana (RC). El exasambleísta fue uno de los responsables de las cuentas de campaña.

"Yo he venido a dar la versión sobre el caso Caja Chica porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé, por disposición del presidente Correa, dinero desde Venezuela a Ecuador", dijo a la prensa mientras era custodiado por agentes de la Policía Nacional.

Correa reaccionó a la diligencia en Fiscalía

"Como ya lo sabíamos, echó lodo con ventilador, obviamente sin una sola prueba", publicó en su cuenta de la red social X tras conocer el fin de la versión de Díaz en Fiscalía.

Correa cuestionó que no se permitiera a sus abogados hacer preguntas, y catalogó el llamado a rendir versión como "shows baratos".