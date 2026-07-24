Comisión de Fiscalización recomienda archivar el juicio político contra Inés Manzano

La Comisión de Fiscalización aprobó este viernes 24 de julio de 2026 el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del juicio político contra la exministra de Energía, Inés Manzano.

La mesa afirma que los proponentes del juicio, los asambleístas correístas, no comprobaron el incumplimiento de funciones de Manzano.

El juicio político contra Manzano es impulsado por la bancada correísta. La acusan de incumplimiento de funciones en el fallido contrato con la empresa Austral Technical Management para la compra de generadores, en medio de la crisis energética que atravesó Ecuador en 2024.

Fiscalización argumentó que el pago cuestionado fue autorizado "horas antes de que se formalizara su encargo (de Manzano) ministerial".

La Comisión indicó que no se pudo demostrar una relación directa entre las funciones de la exministra y lo señalado por la acusación.

Según un comunicado de la Comisión, "la acusación confundió dos responsabilidades distintas: una cosa es dirigri la política energética y otra administrar directamente los contratos, pagos y operaciones de Celec".

Asimismo, concluyó que durante la gestión de Manzano se impulsaron acciones frente al contrato cuestionado.

Para Blasco Luna, asambleísta de ADN, no es una decisión que sorprenda a su bancada. "Es lo que el Gobierno busca. La impunidad, el encubrimeinto y evitar que se lelve a cabo un proceso administrativo", dijo.