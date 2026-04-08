Revolución Ciudadana insiste en que juez levante suspensión

La tarde del 8 de abril de 2026, el abogado de la Revolución Ciudadana (RC), Gabriel Rivera, presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una petición para revocar la suspensión que enfrenta el movimiento político.

El abogado comentó que la petición se presenta tras recibir un documento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y otro de la Fiscalía General del Estado.

Rivera señaló que la UAFE emitió un informe en el que excluiría de cualquier responsabilidad a la RC en cuanto al manejo ilícito de recursos.

"Hemos ingresado a Fiscalía este informe con la solicitud de que se revoque o se deje insubsistente el oficio de la suspensión del movimiento al que represento", enfatizó.

En relación a la supuesta respuesta que habría recibido el fiscal subrogante Carlos Alarcón, Rivera aseguró que el ministerio público no envió el documento al TCE.

La RC enfrenta una suspensión de nueve meses

El fallo se dio en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023 con dinero procedente de Venezuela.

La suspensión inhabilita a a RC a participar en las próximas elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026.