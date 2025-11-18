¿Quién es Galo Lara Yépez, nuevo Gobernador de Los Ríos, nombrado por Daniel Noboa?

Galo Lara Yépez fue oficializado como Gobernador de la provincia de Los Ríos.

La designación de Galo Lara como Gobernador de la provincia de Los Ríos, se oficializó la tarde de este martes 18 de noviembre del 2025 con la emisión del Decreto Ejecutivo 219, firmado por el presidente Daniel Noboa.

Lara es oriundo de Quevedo. Su papel en la política tomó fuerza en 2007, cuando llegó a la Asamblea Nacional como representare de esa provincia por el Partido Sociedad Patriótica entre 2007 y 2013.

En el Legislativo fue parte de la Comisión de Fiscalización y presentó denuncias por presunta corrupción en el Gobierno del entonces presidente Rafael Correa.

Tras su paso por la Asamblea Nacional, se vio involucrado en una serie de procesos judiciales, e incluso cumplió varios años de prisión. En 2014, la Fiscalía General del Estado informó que tenía una condena firme de 10 años por su presunta participación como cómplice en un triple asesinato ocurrido en agosto de 2011 en Quinsaloma, provincia de Los Ríos.

También fue llamado a juicio como presunto autor intelectual del crimen. Años más tarde, en 2021, un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia revirtió la sentencia condenatoria, declarando su inocencia.

Lara vuelve a ocupar un cargo público desde la tarde de este martes, cuando llegó a la Gobernación de Los Ríos, para iniciar sus funciones.