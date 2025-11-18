Cambios en Gabinete; ¿quiénes son los nuevos ministros del presidente Daniel Noboa?

Gilda Alcívar será Ministra de Educación y Álvaro Rosero, será Ministro de Gobierno.

El presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó este martes 18 de noviembre del 2025 una serie de cambios en su gabinete ministerial tras la consulta popular del 16 de noviembre, en la que sufrió un contundente revés electoral.

En total hubo cambios en seis ministerios, una secretaría y en el delegado del Estado en el Consejo Consultivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama.

Entre los nombramientos más relevantes están Álvaro Rosero como nuevo ministro de Gobierno y Gilda Alcívar como ministra de Educación, dos carteras clave para la gestión política y social del país.

Además, hizo cambios en el Ministerio de Trabajo, cargo que será ocupado por el exministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano. Esa cartera, ahora será utilizada por la exministra de Gobierno, Zaida Rovira.

En este remezón también regresó el exministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, que a partir de este martes será Ministro de Agricultura.

¿Quién es Álvaro Rosero, ministro de Gobierno?

Álvaro Rosero León es el director de la radio EXA/Democracia. Es ese medio mantenía un espacio en el que realizaba comentarios sobre temas políticos y de variedades. El funcionario no tiene experiencia en el sector público y tampoco título registrado en la plataforma de Educación Superior.

Su llegada al Ministerio de Gobierno implica asumir el manejo del diálogo político, la coordinación con instituciones del Estado y el seguimiento de temas sensibles como seguridad, gobernabilidad y conflictividad territorial.

El principal reto de Rosero será recomponer puentes tras la derrota del Ejecutivo en la consulta popular, así como sostener la agenda gubernamental en un escenario político más complejo.

Gilda Alcívar, nueva ministra de Educación

Gilda Natalia Alcívar García, de 43 años, es el reemplazo de Alegría Crespo. La nueva ministra es graduada de periodismo internacional de la Universidad Espíritu Santo. Dentro de la academia se desempeñó como decana de la Facultad de Marketing y Comunicación de la Universidad Ecotec.