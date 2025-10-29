El Gobierno Nacional ampliará el programa de créditos 7x7 para pequeñas y medianas empresas

El programa de créditos 7x7 de BanEcuador, que ofrece financiamiento a siete años plazo con una tasa de interés del 7%, será ampliado a nuevos sectores sociales en los próximos días.

Así lo anunció, este miércoles 29 de octubre de 2025, el presidente del Directorio de la entidad funanciera, Eduardo Peña, durante un evento de entrega de créditos realizado en Cuenca (Azuay), que contó con la presencia del presidente Daniel Noboa.

Peña indicó que actualmente ese beneficio está dirigido a agricultores y ganaderos, pero este programa de créditos se extenderá a pequeñas y medianas empresas. "A partir de la próxima semana será destinado a Pymes y MiPymes", dijo el representante de BanEcuador.

El crédito 7x7 fue creado como una medida de compensación para agricultores y ganaderos del país, tras la eliminación del subsidio al diésel dispuesta por el Gobierno Nacional.

Los interesados podrán acceder a préstamos a 7 años plazo y con una tasa de interés del 7%, por montos de 500 hasta 30 000 dólares para capital de trabajo y compra de equipos.

Según cifras oficiales de BanEcuador, hasta octubre de 2025 se han desembolsado USD 2,2 millones en créditos 7x7, mediante 213 operaciones a nivel nacional.