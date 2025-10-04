Exalcalde y dos funcionarios de Guaranda son acusados de paralizar servicios públicos

Manifestantes se enfrentaron a la fuerza pública en Bolívar en el contexto del paro nacional.

El exalcalde de Guaranda, Luis Medardo Ch., fue detenido junto a dos funcionarios públicos más durante los operativos ejecutados por la Policía Nacional en la provincia de Bolívar. El Ministerio del Interior confirmó la detención este sábado 4 de octubre del 2025, e indicó que se los acusa de ser los presuntos responsables del delito de paralización de un servicio público.

Los otros dos detenidos son un empleado del Municipio de Guaranda y un funcionario de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). De acuerdo con reportes oficiales, habrían participado en las movilizaciones registradas en la zona, que incluyeron bloqueos de vías, destrucción de bienes públicos y actos violentos.

Las autoridades señalaron que los implicados estarían vinculados al uso de material pétreo para obstaculizar la circulación vehicular, lo que habría impedido también el traslado de alimentos hacia la capital provincial.

Investigaciones en curso

La Policía remitió la información sobre los hechos a las autoridades judiciales competentes para el inicio del debido proceso. Paralelamente, el Ministerio del Interior anunció que pedirá a la Contraloría General del Estado un examen especial a los Gobiernos Autónomos Descentralizados involucrados, con el objetivo de establecer si existió un posible uso indebido de recursos públicos en apoyo logístico a las protestas.

La provincia de Bolívar ha sido escenario en los últimos días de protestas y bloqueos que afectaron la movilidad en carreteras y el abastecimiento de productos básicos en Guaranda. Estas acciones, según la normativa vigente, pueden configurar delitos relacionados con la paralización de servicios públicos.

Los tres detenidos permanecen a la espera de la audiencia de formulación de cargos, mientras las investigaciones avanzan para determinar su grado de responsabilidad en los hechos registrados.