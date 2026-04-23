Gobierno y empresarios se reunirán para hablar sobre el toque de queda

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, anunció una reunión con empresarios del sector exportador para hablar sobre el toque de queda dispuesto para mayo por el presidente Daniel Noboa.

El encuentro está previsto para el viernes 24 de abril de 2026.

La Ministra reiteró su pedido de comprensión a los empresarios, alegando que primero está la seguridad del país.

Operativos de seguridad podrían verse afectados

Reiteró que no se extenderán salvoconductos ya que esto podría afectar las operaciones de seguridad planificadas.

"No va a haber ningún salvoconducto, ningún corredor vial en las noches, porque estamos enfocados y el grupo del Bloque de Seguridad estará enfocado en zonas específicas donde habrá el toque de queda”, aseguró.

Toque de queda será del 3 al 18 de mayo

Días atrás, al enterarse de la medida del Gobierno, sectores productivos solicitaron la entrega de salvoconductos o focalizar la decisión.

El toque de queda se aplicará del 3 al 18 de mayo desde las 23:00 hasta las 05:00, en nueve provincias y cuatro cantones del país.