Así será la movilidad a los aeropuertos durante el toque de queda, según Reimberg

El toque de queda nocturno se aplciará de 23:00 a 05:00, del 3 al 18 de mayo de 2026. Aunque el Gobierno ha adelantado que no existirán excepciones, el minsitro del Interior, John Reimberg, hizo algunas precisiones.

En entrevista con Teleamazonas Reimberg apuntó que este toque de queda funcionará igual que el anterior, aplicado hasta el 30 de marzo.

Reimberg negó que se vaya a permitir la libre circulación. "Tenemos que arrimar el hombro, tenemos que trabajar en conjunto. Es un esfuerzo, que entiendo, muy grande y muy importante que están haciendo los sectores, pero tenemos que atacar y acabar con el crimen organizado".

Sin embargo, Reimberg aseguró que quienes tengan viajes programados sí podrán movilizarse en el horario de restricción, "de la misma forma que en el anterior".

"En el toque de queda anterior se permitió que la gente iba y los familiares retornaban con el pasaje del familiar que dejaron. Y eso se dejó que puedan circular", detalló Reimberg.

#ENTREVISTA | "Vamos a permitir que los pasajeros tengan esta circulación a los aeropuertos y los familiares no tengan problemas al regreso", dice @JohnReimberg, ministro del Interior https://t.co/GmRwPa1v9o pic.twitter.com/Mn2OZA4MyP— Teleamazonas (@teleamazonasec) April 22, 2026 "> ">

De acuerdo con el Ministro, en el anterior toque de queda también se hallaron taxis operando en el horario de restricción. "En algunas operaciones tuvimos que llegar a detener su circulación", señaló Reimberg.

El toque de queda se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. También en los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, Echeandía; en Bolívar y La Troncal, en Cañar.

El incumplimiento de esta medida puede derivar en sanciones penales. Según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), desobedecer una disposición legítima de autoridad competente constituye un delito.

Por lo que las personas que incumplan el toque de queda podrán ser aprehendidas y llevadas ante una autoridad. En ese caso, los infractores podrían enfrentar sanciones de uno a tres años de cárcel.