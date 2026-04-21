Cámara de Comercio de Quito pide ajustar el toque de queda en Ecuador

La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) presentó este martes 21 de abril una propuesta para modificar la aplicación del toque de queda en Ecuador.

El objetivo del cambio es que sea más preciso y menos perjudicial para la actividad económica.

Un toque de queda “a la medida”

El gremio plantea implementar una semaforización por ciudades, es decir, que las restricciones se ajusten según el nivel de inseguridad de cada zona. De esta forma, no todas las ciudades tendrían las mismas limitaciones.

Según la propuesta, aplicar medidas iguales en todo el país no refleja la realidad de cada territorio y puede afectar innecesariamente a sectores que no enfrentan el mismo nivel de riesgo.

Además, sugieren que las decisiones se basen en datos concretos, como índices de criminalidad, para que el toque de queda sea más efectivo y justo.

Más tiempo para reactivar la economía

Otro punto clave es ampliar al menos una hora los horarios permitidos durante viernes y sábados, días en los que sectores como restaurantes, comercios y entretenimiento registran mayor movimiento.

Desde la Cámara señalan que esta franja horaria es vital para muchos negocios, ya que representa una parte importante de sus ingresos.

La propuesta busca un equilibrio: mantener las medidas de seguridad, pero también evitar pérdidas económicas y proteger el empleo en un contexto complicado para el país.