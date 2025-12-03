El presidente Daniel Noboa declara como grupo terrorista a “Muslim Brotherhood”

Con Decreto 239 el Gobierno de Daniel Noboa resuelve identificar como grupo terrorista a la organización criminal denominada “Muslim Brotherhood” (Hermanos Musulmanes), por constituir una amenaza para la población civil, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado.

La declaratoria se dio previo al viaje que emprendió este miércoles por tres países Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega.

En el decreto, Noboa también dispone al Centro Nacional de Inteligencia que analice la incidencia "del grupo terrorista" entre los grupos armados organizados identificados a la fecha, y los categorice según corresponda, y que, de ser necesario, coordine y articule acciones con organismos de inteligencia de otros Estados.

El presidente hizo esta declaratoria después de recibir un informe de inteligencia clasificado como secreto en el que "se pone en conocimiento la calificación de la organización 'Muslim Brotherhood' como organización terrorista con injerencia en el Ecuador".

El mandatario emitió este decreto en la víspera de su viaje por estos tres países hasta el 11 de diciembre, del que aún no se conoce la agenda ni la comitiva que lo acompañará, aunque la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, aseguró este miércoles que a Emiratos Árabes Unidos irán a "fortalecer todas las actividades, acciones y proyectos que ya están en curso" entre ambos países.

"Particularmente proyectos de inversión, un proyecto financiero y también proyectos de energía", señaló la canciller a medios locales.

¿Quiénes son los Hermanos Musulmanes?

Los Hermanos Musulmanes es el principal movimiento político islámico en el mundo árabe, nacido en Egipto hace alrededor de un siglo, y que ha sido fuertemente atacado por parte de los regímenes de Oriente Medio.

Esta organización ha sido catalogada como grupo terrorista por países como Egipto y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

En mayo pasado, Noboa condenó la presunta influencia de los Hermanos Musulmanes "con actos terroristas o ataques que puedan cometer en el territorio ecuatoriano", aunque no se dieron más detalles.

Esa condena la oficializó en un decreto emitido desde Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, tras cerrar una visita oficial a ese país como parte de una gira internacional.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo el estado de "conflicto armado interno" que el presidente Noboa declaró para enfrentar a las bandas nacionales de crimen organizado, a las que pasó a denominar como "terroristas", aunque también ha extendido esa guerra a grupos extranjeros como el Tren de Aragua, Hamás, Hezbolá y el Cartel de los Soles, entre otros.