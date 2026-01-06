Incidentes entre asambleístas de ADN y la Revolución Ciudadana en el Pleno del Legislativo

El asambleísta Comps Córdova, del correísmo, en la sesión de este martes 6 de enero del 2026.

El incidente generó la intervención de la Escolta Legislativa en la sesión 057 de la Asamblea Nacional este martes 6 de enero del 2026 en la que se trataba el primer debate del proyecto de Ley de Repetición. Hubo un conato de altercados entre los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) y del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

La intervención de Andrés Castillo, de ADN, provocó un enojo de la oposición. Castillo se refirió al legislador de la RC, Comps Córdova. “Mi santa madre decía: ‘Hijito, cuando estás dale y dale y dale al burro, el burro se curte y ya no te obedece nunca (...). Hoy vamos a hablar técnicamente, don Comps. Yo sé que es muy alto hablarle a usted esto, porque usted no entiende, pero de todas maneras vamos a hablar de estos temas”, dijo Castillo.

Fueron segundos de mucha tensión. Los asambleístas del correísmo gritaban en el pleno, mientras Castillo continuaba con su intervención y volvió a referirse al bloque de oposición: “No se pongan bravos (...), ¿ahora entendemos el término curtidos? Ahora entendemos”.

En la transmisión oficial de los medios legislativos se puede escuchar al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, pidió silencio en el pleno y respeto a Andrés Castillo. “Todas las fuerzas políticas han tenido la oportunidad de intervenir”, expresa Olsen en medio de los gritos.

Comps Córdova intentó a acercarse a la curul de Castillo y golpeó con el puño. Esto obligó la intervención de la Escolta Legislativa, que resguardó el sector de ADN. En medio de las discusiones entre Córdova y Castillo intervinieron legisladores como Andrés Guschmer (ADN), Fricson George (RC), Jorge Chamba (ADN) y Ronald González (RC).

La sesión fue suspendida 15 minutos. Luego, al reinstalarse la sesión, Castillo pidió perdón al país por lo ocurrido. “En este mismo debate no han parado de gritar a mis compañeros. Comps, te lo digo de frente, te puedo pedir disculpas a ti, pero ya basta de interrumpir. Si quieren ir al albañal nos vamos al albañal”, repitió.

A manera de réplica, Córdova declaró a Olsen que no pueden aceptar el racismo e injurias en el pleno y tampoco que se ultraje la dignidad de los parlamentarios. “Yo no estoy para aguantar y soportar insultos. Andrés Castillo, usted puede decir lo que sea, pero no puede injuriar a un ciudadano”, refirió el asambleísta de la Revolución Ciudadana y aceptó las disculpas de Castillo.

Luego el debate continuó en el pleno de la Asamblea Nacional. Al finalizar la sesión del pleno, Niels Olsen sostuvo que lo sucedido es inaceptable y pidió disculpas.