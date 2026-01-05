Rafael Correa anuncia a Gabriela Rivadeneira como candidata a la presidencia de RC5
La convención del Movimiento Revolución Ciudadana será el 17 de enero en Manta. Gabriela Rivadeneira se encuentra asilada en México.
El expresidente Rafael Correa y Gabriela Rivadeneira en una reunión con la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en 2022.
05 ene 2026 - 22:08
El expresidente Rafael Correa confirmó que Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, como candidata a la presidencia del movimiento político Revolución Ciudadana.
Lo hizo en un video difundido la tarde de este lunes 5 de enero del 2026 en su cuenta de TikTok. El exmandatario calificó a la decisión como una “gran noticia” y expresó su respaldo total a la candidatura de Rivadeneira.
El anuncio se dio tras la declinación del exministro Felipe Vega, quien alegó persecución y amenazas.
Rivadeneira, exsecretaria ejecutiva de Alianza PAIS y asilada en México desde 2020, sería la segunda candidata, junto a Mario Latorre. Aún no se confirma si regresará al país para la convención prevista el 17 y 18 de enero en Manta.
