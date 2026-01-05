Rafael Correa anuncia a Gabriela Rivadeneira como candidata a la presidencia de RC5

El expresidente Rafael Correa y Gabriela Rivadeneira en una reunión con la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en 2022.

El expresidente Rafael Correa confirmó que Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, como candidata a la presidencia del movimiento político Revolución Ciudadana.

Lo hizo en un video difundido la tarde de este lunes 5 de enero del 2026 en su cuenta de TikTok. El exmandatario calificó a la decisión como una “gran noticia” y expresó su respaldo total a la candidatura de Rivadeneira.

El anuncio se dio tras la declinación del exministro Felipe Vega, quien alegó persecución y amenazas.

Rivadeneira, exsecretaria ejecutiva de Alianza PAIS y asilada en México desde 2020, sería la segunda candidata, junto a Mario Latorre. Aún no se confirma si regresará al país para la convención prevista el 17 y 18 de enero en Manta.