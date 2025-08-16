Ministra Inés Manzano pide rectificación a Diario Expreso y garantiza suministro eléctrico

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, emitió un video este sábado 16 de agosto del 2025, para desmentir un titular de Diario expreso.

La funcionaria de Estado pidió la rectificación por parte del medio y aseguró que los "cortes específicos" que se presentan en diferentes sectores se deben a las "aves, árboles o ramas que caen" sobre las líneas de tendido eléctrico.

Manzano sostuvo que 'garantiza el suministro eléctrico'.

Aquí el texto íntegro de las declaraciones de Inés Manzano:

"Este es un mensaje directísimo para Diario Expreso y uno de sus titulares de hoy donde habla de apagones, porque creo que el diario tiene que rectificar, tiene que hacer las cosas mejor. Así como todo el mundo está tratando de trabajar para salir adelante, y para sacar un país adelante, titulares como que van a ver los apagones y que ya están los apagones, no nos hace bien a nadie, sobre todo cuando es mentira, porque lo que ha habido son cortes específicos que son debido a, por ejemplo, aves, árboles que se caen o ramas que se caen, el tema de viento y los tendidos eléctricos. Solamente para que sepan, nosotros tenemos más de 115 mil kilómetros de líneas de medio voltaje y así también tenemos en longitud más de 12 mil kilómetros de otro tipo de líneas, y 619 subestaciones.

Todo el tiempo estamos tratando de ir a mantenimiento. Nosotros tenemos un embalse y unas cotas, sobre todo en Mazar, que lo hemos mantenido desde inicios de enero, hemos mantenido esa estabilidad. Solamente para que sepan, 2153 es la cota máxima y nosotros estamos en más de 2153, pero además de eso, nosotros hemos garantizado durante mucho tiempo y hemos estado diciendo en todas las entrevistas que tenemos de radio, televisión o periodistas que me abordan acerca del tema del suministro eléctrico, y saben qué, lo garantizo y lo garantizo porque estoy haciendo todo lo posible con todo el equipo humano, de primera, para que podamos tener no solamente un suministro eléctrico, digamos, continuo, sino para aumentar.

Así que este mensaje explícito para Diario Expreso, espero que sean tan profesionales de que rectifiquen ese tipo de titulares, que creo que nos hace bien tener tranquilidad, paz y no desasosiego como esos titulares provocan".