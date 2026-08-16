Inscripción de candidatos para elecciones seccionales concluye a las 18:00 del 17 de agosto

Hasta las 18:00 del 17 de agosto, las organizaciones políticas podrán inscribir candidatos

A las 18:00 de este lunes 17 de agosto culminará el periodo de inscripción de candidatos para las Elecciones Seccionales 2027. Así lo informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El proceso inscripción se realiza exclusivamente en línea, a través del sistema informático habilitado por el CNE. El organismo electoral registraba más de 10 000 inscritos para comicios hasta el sábado 15 de mayo de 2026.

Luego de que culmine el plazo, las 24 Juntas Provinciales Electorales revisarán y verificarán la documentación cargada en el sistema.

"Como parte del debido proceso, los sujetos políticos podrán interponer objeciones, impugnaciones o los recursos que establece la ley ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), dentro de los plazos establecidos", indicó el CNE.

"Las candidaturas se considerarán oficialmente inscritas únicamente cuando la resolución de calificación se encuentre en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes", añadió la entidad.

Las votaciones seccionales están previstas para el domingo 29 de agosto de 2026. Ecuador volverá a las urnas para elegir a los nuevos alcaldes, prefectos, miembros de las juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).