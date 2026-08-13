Inscripción de candidaturas en el CNE es más baja de lo habitual para un proceso electoral

representates de las organizaciones políticas durante un consejo consultivo en 2026.

5 756 candidatos a diferentes dignidades presentaron sus candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta este jueves 13 de agosto. Para José Cabrera, presidente del organismo, la cifra es menor a la esperada para un proceso de elecciones seccionales.

“Tenemos 5.756 candidatos inscritos de unos 60.000 que se inscriben según los procesos anteriores”, señaló Cabrera en entrevista con Teleamazonas, al referirse al avance de las inscripciones. El plazo termina el 17 de agosto

Por ello hizo un llamado a las organizaciones políticas y alianzas que participarán en las elecciones seccionales de Ecuador 2027 para que completen con anticipación el proceso de inscripción de sus candidatos y no concentren los trámites en el último día.

Plazo finaliza el 17 de agosto

El período para inscribir candidaturas comenzó el 2 de agosto y concluirá el 17 de agosto de 2026. El trámite se realiza mediante el sistema informático habilitado por el CNE.

A pocos días del cierre, el organismo electoral busca evitar que las organizaciones políticas esperen hasta las últimas horas para completar el proceso, debido al elevado número de candidaturas que se prevé registrar.

El llamado del CNE apunta especialmente a que los partidos, movimientos y alianzas planifiquen sus trámites y presenten sus postulaciones con anticipación, de modo que puedan completar cualquier procedimiento pendiente antes de que finalice el plazo.

¿Cuántos candidatos se esperan para las seccionales?

La cifra actual representa una parte de los postulantes que históricamente se registran en este tipo de procesos. Cabrera señaló que, tomando como referencia elecciones anteriores, el número podría llegar a alrededor de 60 000 candidatos.

La inscripción contempla las diferentes dignidades que estarán en disputa en los comicios seccionales de 2027, entre ellas prefecturas, alcaldías, concejalías y vocalías de juntas parroquiales rurales.

Una vez presentadas las postulaciones, las 24 Juntas Provinciales Electorales deberán verificar que los candidatos cumplan las condiciones establecidas en la Constitución y la normativa electoral.

Entre los requisitos están tener 18 años cumplidos al momento de la inscripción, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse dentro de las inhabilidades o prohibiciones previstas en la legislación.

También se debe acreditar el vínculo con la jurisdicción a la que se aspira representar, cumplir las reglas de paridad, encabezamiento de listas e inclusión generacional y aceptar personalmente la candidatura ante los delegados electorales o en las instalaciones correspondientes del CNE.

CNE califica candidaturas

El proceso tampoco termina con la presentación de los documentos. De acuerdo con el CNE, las candidaturas se consideran oficialmente inscritas cuando la resolución que las califica queda en firme.

Por ello, el organismo electoral insiste en que las organizaciones políticas no esperen hasta el 17 de agosto, fecha límite, para realizar sus inscripciones.

El objetivo es evitar inconvenientes en el cierre del proceso y permitir que las autoridades electorales puedan desarrollar la revisión y calificación de las candidaturas dentro de los procedimientos establecidos para las elecciones seccionales 2027.