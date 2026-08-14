CNE deja fuera a 245 aspirantes al Cpccs por incumplir requisitos; 61 avanzan

61 aspirantes a vocal del Consejo de la Judicatura aprobaron la etapa de verificación de requisitos.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 14 de agosto de 2026 los informes de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2027.

La revisión determinó que, de los 309 candidatos, apenas 61 cumplieron con los requisitos establecidos para continuar en el proceso.

En cambio, 245 incumplieron las condiciones y quedaron fuera de esta etapa. Otros tres aspirantes declinaron su participación.

Se abre una etapa de impugnaciones

Tras la notificación de las resoluciones, los postulantes podrán presentar impugnaciones ante el CNE e incluso interponer recursos jurisdiccionales ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

CNE aprobó la convocatoria para las elecciones

De acuerdo con el calendario electoral, el 24 de septiembre de 2026 está previsto que se publique el listado oficial de los candidatos que hayan sido calificados para participar en la elección del Cpccs.

Una vez que las candidaturas sean aprobadas y calificadas, tendrán carácter de irrenunciables. Las votaciones seccionales y del Cpccs están previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.