Noboa y Kristi Noem analizarán la instalación de 'potenciales bases' militares de EE.UU.

La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, estará en Ecuador el 5 y 6 de noviembre de 2025. En su agenda oficial mantendrá reuniones con el presidente Daniel Noboa.

En la visita de Noem está previsto "visitar instalaciones estratégicas para la instalación de potenciales bases de Homeland Security", según dijo la vocera de Carondelet Carolina Jaramillo.

Según la vocera, Noem se reunirá también con ministros y autoridades locales. Jaramillo añadió que "los recorridos por las instalaciones estratégicas de Manta y Salinas están orientados a consolidar mecanismos de cooperación técnica, incluido el establecimiento de potenciales bases" militares.

Jaramillo apuntó que dichas bases "son espacios en los que se gestiona y se coordina la cooperación efectiva" entre Estados Unidos y Ecuador.

Noem visitará Manta y Salinas, lugares señalados como posibles ubicaciones para bases militares. Estas estarán gestionadas por el Bloque de Seguridad de Ecuador y agencias estadounidenses.

En esa misma línea, Jaramillo adelantó que se han llevado a cabo conversaciones con Brasil, para eventualmente ubicar bases militares en Orellana y Sucumbiós.

A puertas de la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre, Jaramillo respondió que aunque la votación no alterará los planes del Gobierno, la instalación de bases militares "es una cuestión que se definirá una vez que vayamos a las urnas y la voluntad de los ecuatorianos de paso" a esta medida.

Noem ya visitó Ecuador y se reunió con Noboa en julio de 2025. En esa visita se firmó un acuerdo con la oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos.