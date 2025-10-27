Tres preguntas de referéndum y una de consulta popular; esto se votará el 16 de noviembre

Los ecuatorianos irán a las urnas el 16 de noviembre de 2025 para la consulta popular y referéndum.

Los ecuatorianos irán a las urnas el 16 de noviembre de 2025 para votar por la consulta popular y referéndum impulsados por el Ejecutivo.

Los ciudadanos deberán pronunciarse sobre reformas constitucionales y la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente para modificar la Carta Magna.

Para ambos procesos se aprobó una sola papeleta, que cuenta con tres niveles de seguridad.

Ese día se votará por tres preguntas de referéndum, que son:

Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohibe ceder bases mililares a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras. Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el Anexo de la pregunta? Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador estabñece ña obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos políticos y movimientos políticos. Pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?” "¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400 000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?” De 151 a 73 curules.

En la consulta popular se busca definir si los ecuatorianos aprueban que se convoque a una asamblea constituyente para reformar de manera sustancial la actual Constitución.

La pregunta dice: