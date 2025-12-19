Jamil Mahuad acudirá a cortes internacionales tras negativa de la Corte Constitucional a su acción de protección

La Corte Constitucional dejó en firme la sentencia de peculado en contra del expresidente Jamil Mahuad

La defensa del expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, anunció que demandará a Ecuador ante organismos internacionales, una vez que la Corte Constitucional no dio paso a la acción de protección para que se revise la sentencia en su contra por el delito de peculado.

La defensa de Mahuad había solicitado al tribunal que se analizara una presunta mala aplicación de la normativa en la condena y así revertir la pena. El exgobernante fue sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de peculado por firmar en marzo de 1999 los decretos que declaraban al país en emergencia y el congelamiento de los depósitos bancarios.

Con cinco votos a favor, la Corte desestimó la demanda de Mahuad porque no constató “la vulneración de los derechos al debido proceso” ni tampoco observó vulneración a la seguridad jurídica del expresidente.

Con el fallo se ratifica la condena en instancias nacionales contra el exmandatario ecuatoriano, que reside en Estados Unidos desde hace 20 años y es considerado prófugo de la justicia.

Mario Prado, abogado de la defensa de Mahuad, indicó que se solicitó al presidente de la Corte Constitucional que los abogados de la defensa sean recibidos por el Pleno de la Corte para que el expresidente pueda exponer su caso.

Sin embargo, la petición no fue aceptada. Prado cuestionó la decisión e indicó que se vulneró el derecho a la defensa y la garantía de ser escuchado por un juez. “En el caso de doctor Mahuad no se concedió esa garantía. No nos queda más alternativa que acudir a cortes internacionales”, dijo a Teleamazonas.

Previo a presentar una demanda internacional, los abogados de la defensa presentarán un recurso de ampliación de la sentencia para que los jueces argumenten el porqué de la decisión.