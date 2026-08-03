Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Política

El presidente de Argentina Javier Milei se reunirá con Daniel Noboa en Ecuador

El presidente de Argentina, Javier Milei, arribará a Quito para mantener una reunión con el presidente, Daniel Noboa.

Javier Milei y Daniel Noboa se reunirán en Quito

Presidencia de la República del Ecuador

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

03 ago 2026 - 11:40

Unirse a Whatsapp

El encuentro forma parte de una agenda diplomática que también incluye la llegada de autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Japón e Israel hasta el 7 de agosto de 2026.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este 3 de agosto de 2026 que Ecuador recibirá cuatro visitas de alto nivel durante esta semana. 

La agenda estará encabezada por el presidente argentino Javier Milei, quien se reunirá con Daniel Noboa para abordar temas relacionados con el fortalecimiento de la relación bilateral y la ampliación de los espacios de cooperación entre ambos países. 

Autoridades de cuatro países visitarán Ecuador

Además de Milei, llegará al país Omar Sultán, ministro de Estado para la Inteligencia Artificial, la Economía Digital y las Aplicaciones del Trabajo Remoto de Emiratos Árabes Unidos, quien mantendrá reuniones con autoridades ecuatorianas para impulsar la cooperación bilateral. 

También está prevista la visita del ministro de Relaciones Exteriores de JapónToshimitsu Motegi, cuya agenda estará enfocada en temas de seguridad económica, comercio e inversión

Cooperación bilateral como eje de las reuniones

La agenda internacional también contempla la llegada del canciller de Israel, Gideon Saar, quien sostendrá encuentros para fortalecer la cooperación bilateral. 

Según la Cancillería ecuatoriana, estas visitas buscan ampliar el diálogo con socios estratégicos y avanzar en proyectos de interés común en diferentes áreas.

Te puede interesar