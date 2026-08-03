El presidente de Argentina Javier Milei se reunirá con Daniel Noboa en Ecuador

El encuentro forma parte de una agenda diplomática que también incluye la llegada de autoridades de Emiratos Árabes Unidos, Japón e Israel hasta el 7 de agosto de 2026.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este 3 de agosto de 2026 que Ecuador recibirá cuatro visitas de alto nivel durante esta semana.

La agenda estará encabezada por el presidente argentino Javier Milei, quien se reunirá con Daniel Noboa para abordar temas relacionados con el fortalecimiento de la relación bilateral y la ampliación de los espacios de cooperación entre ambos países.

Autoridades de cuatro países visitarán Ecuador

Además de Milei, llegará al país Omar Sultán, ministro de Estado para la Inteligencia Artificial, la Economía Digital y las Aplicaciones del Trabajo Remoto de Emiratos Árabes Unidos, quien mantendrá reuniones con autoridades ecuatorianas para impulsar la cooperación bilateral.

También está prevista la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, cuya agenda estará enfocada en temas de seguridad económica, comercio e inversión.

Cooperación bilateral como eje de las reuniones

La agenda internacional también contempla la llegada del canciller de Israel, Gideon Saar, quien sostendrá encuentros para fortalecer la cooperación bilateral.

Según la Cancillería ecuatoriana, estas visitas buscan ampliar el diálogo con socios estratégicos y avanzar en proyectos de interés común en diferentes áreas.