Ecuador y Paraguay llegan a acuerdos en seguridad, defensa y lucha contra el crimen

El presidente Daniel Noboa y su homólogo Santiago Pena se reunieron en el Palacio de Carondelet.

Los gobiernos de Ecuador y Paraguay consolidaron este miércoles 29 de julio de 2026 firmaron una Declaración Conjunta, instrumentos de cooperación y memorandos de entendimiento enfocados en fortalecer la seguridad, la defensa y la lucha contra la delincuencia organizada.

La suscripción de los acuerdos se realizó durante la reunión bilateral que mantuvieron el presidente Daniel Noboa y su homólogo paraguayo, Santiago Peña, en el Palacio de Carondelet, este miércoles 29 de julio de 2026.

Durante el encuentro, ambos jefes de Estado, junto a sus respectivas delegaciones, abordaron temas relacionados con seguridad, comercio, movilidad humana y otros asuntos.

"Los acuerdos también promueven la cooperación judicial, fortalecen los mecanismos de extradición e impulsan iniciativas para el empoderamiento y la protección de las mujeres, entre otros ámbitos de interés común", señaló la Presidencia de Ecuador.

Entre los principales acuerdos alcanzados consta el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad ciudadana, defensa, cooperación técnico-militar, ciberseguridad y orden público.

Asimismo, los convenios contemplan la implementación de acciones coordinadas para combatir la delincuencia organizada transnacional.