Daniel Noboa anunció que el precio del combustibe bajará en agosto

Daniel Noboa, durante una entrevista radial el 31 de julio de 2026.

"Si ocurre alguna desgracia climática incontrolable" tenemos algunos fondos de que van a venir de diferentes financiamientos para estar bien preparados, aseguró el presidente de la República Daniel Noboa.

"No se está tramitando un crédito nuevo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el que tenemos es parte del que ya se venía tramitando", dijo durante una entrevista radial la mañana del 31 de julio de 2026.

Precios de los combustibles

En cuando al precio de los combustibles, el primer mandatario aseguró que en agosto el precio se reducirá.

"Nosotros en mayo y en julio recibimos el golpe más fuerte de alza del petróleo, sin embargo, vamos a sostener para que siga bajando poco a poco el precio del combustible", aseguró.

"Hay autoridades acusadas de reventar refinerías lo que afecta a los ecuatorianos, repito, nosotros perseguimos criminales", dijo.

Cortes de luz y manejo de embalses

Al ser consultado sobre posibles apagones, Noboa aseguró los embalces están en condiciones óptimas, lo que descarta por el momento, cortes de luz en el país. "Hemos manejado bien los embalses, hemos hecho los mantenimientos adecuador lo que mejora los embalses", aseguró.

Añadió que se ha agilizado las licencias para que exista mayor inversión privada y se está simplificando la normativa para que exista mayor generación eléctrica mediante energía solar.

"Si es que los grandes industriales que tenían el compromiso de tener su autogeneración no la tienen, se los desconecta para dar prioridad a los ecuatorianos", indicó.

"Persecusión" a adversarios políticos

El mandatario volvió a referirse a sus adversarios políticos, asegurando que no se persigue competidores. "Cadáveres políticos salen a decir que es autoritario seguir a políticos y competidores, nosotros no lo hacemos", dijo.

Hay que entender lo que pasa en los Municipios y Prefecturas, estamos poniéndonos al día del descontrol absoluto que hubo en los últimos gobiernos y esto toma tiempo", dijo.

Proyección a "explotación minera responsable"

Noboa recordó que en el pasado se entregaron concesiones mineras a grupos de delincuencia organizada y es algo que se está cambiando.

"Estamos atacando de frente a la minería ilegal y a los grupos que los apoyan, nuestra idea es explotación responsable, un trabajo en conjunto con empresas serias, para que esas regalías se conviertan en crédito, becas o asistencia social", indicó.

Posible convocatoria a Referéndum

Al ser consultado sobre posibles modificaciones que realizará en loq ue resta de su mandato, Noboa aseguró que en estas elecciones no convocará a Consulta Popular, pero no descartó la opción a futuro.

"Me encantaría pasar a Referéndum preguntas para que los privados de libertad sean retirados de grupos de atención prioritaria, también me encantaría que se apruebe la castración química a violadores de menores, me molesta que tenga prioridad un criminal sobre un jóven", aseguró.

Adquisición de medicinas

El Presidente recordó que la compra de medicinas a la India está avanzando para la primera entrega, "les daremos medicina de primera a los ecuatorianos", dijo.

Finalmente comentó que las muertes violentas se han reducido. "Se puede ver una mejora significativa en los números".

Dijo que hay que para combatir realmente la inseguridad, hay agarrar a los peces gordos que mueven las estructuras criminales. "Hay agarrar a las cabecillas", enfatizó.