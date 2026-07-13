José Cabrera solicita a la Contraloría auditar los ocho años de gestión de Diana Atamaint en el CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, solicitó a la Contraloría General del Estado una auditoría integral a la administración encabezada por Diana Atamaint durante los últimos ocho años.

Así lo informó en una entrevista con diario Expreso donde sostuvo que su pedido no responde a sospechas ni implica la existencia de irregularidades en el período de Atamaint, sino de un acto de respeto institucional y una vía de protección para el nuevo período administrativo.

Solicitan examen a la gestión anterior

La petición contempla la realización de un examen especial a los procesos de contratación pública, el manejo de los recursos institucionales y otras actuaciones administrativas ejecutadas durante la gestión de Diana Atamaint al frente del organismo electoral.

Según explicó José Cabrera, el pedido busca que la Contraloría revise de manera integral las decisiones administrativas adoptadas durante ese período.

Objetivo de la solicitud

El presidente del CNE señaló que el requerimiento tiene un propósito técnico y político: marcar el inicio de la nueva administración y diferenciar su gestión de las decisiones adoptadas en los años anteriores.

La solicitud fue remitida a la Contraloría General del Estado, entidad encargada de realizar los exámenes de control sobre el uso de recursos públicos y la gestión administrativa de las instituciones del Estado.

Una vez recibida la petición, corresponderá al organismo de control determinar el alcance del examen y las acciones que se desarrollarán dentro del proceso de auditoría.