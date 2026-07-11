CNE aprobó el límite del gasto electoral para las elecciones seccionales de 2027

El CNE aprobó la resolución que establece el límite de gasto electoral para las elecciones de 2027.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el límite máximo del gasto electoral que podrán realizar las organizaciones políticas durante la campaña de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de 2027.

La resolución fue adoptada por el Pleno del organismo y establece los montos máximos que podrán destinarse a la campaña de los candidatos a prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, y vocales de juntas parroquiales rurales.

Según informó el CNE, el límite del gasto electoral fue calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 209 del Código de la Democracia, tomando como referencia el número de electores registrados en cada jurisdicción.

¿Qué regula el límite del gasto electoral?

El monto aprobado corresponde al máximo de recursos propios que las organizaciones políticas podrán utilizar para financiar actividades de campaña que no incluyan la contratación de publicidad en medios de comunicación tradicionales.

Es decir, el límite aplica para gastos relacionados con la promoción electoral, excepto la contratación de espacios en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias, cuya regulación se rige por las normas de promoción electoral administradas por el CNE.

Candidatos al Cpccs no podrán recibir financiamiento privado

El organismo electoral recordó que los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) deberán cumplir una restricción adicional prevista en la legislación electoral.

La normativa prohíbe que los candidatos al CPCCS reciban o utilicen recursos provenientes de financiamiento privado para desarrollar sus campañas.

Con esta resolución, el CNE continúa con la organización del proceso electoral de 2027, en el que los ecuatorianos elegirán a las principales autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.