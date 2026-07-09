ABC de las Elecciones 2027: Padrón, presupuesto, fechas clave y autoridades a elegir en Ecuador
Más de 13,8 millones de ecuatorianos están habilitados para elegir a 5.749 autoridades seccionales y del CPCCS en noviembre de 2026.
Ecuador elegirá más de 5 700 autoridades en noviembre de 2026
CNE
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Actualizado:
09 jul 2026 - 10:09
Las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ya tienen calendario, presupuesto y registro electoral definidos.
El próximo 29 de noviembre de 2026, 13'827.643 ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir 5 749 autoridades que asumirán funciones en 2027.
De ese total, 13'331.335 sufragarán en Ecuador y 496 308 lo harán desde el exterior, distribuidos en las tres circunscripciones especiales.
¿Qué autoridades se elegirán en las elecciones de 2027?
Los ecuatorianos elegirán un total de 5 749 autoridades en todo el país. Entre ellas constan:
- 23 prefectos
- 222 alcaldes
- 909 concejales urbanos
- 457 concejales rurales
- 4 131 vocales de juntas parroquiales rurales
- Siete consejeros del Cpccs
Estas autoridades serán responsables de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, además de integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el nuevo período.
El CNE también aprobó el Registro Electoral Pasivo, conformado por 1'268.491 personas que no han ejercido el voto en las últimas cuatro elecciones ni realizaron trámites administrativos ante el organismo electoral.
Más de USD 102 millones para organizar las elecciones
El organismo electoral aprobó un presupuesto de USD 102'365.407,35 para organizar las Elecciones Seccionales y del Cpccs 2027.
Los recursos financiarán la impresión de papeletas, capacitación, logística electoral, seguridad, fortalecimiento tecnológico, voto en el exterior, campañas informativas, debates, promoción de candidaturas del Cpccs y el pago a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV).
Presupuesto electoral 2027
Calendario electoral: estas son las fechas más importantes
El cronograma electoral ya se encuentra en marcha. La etapa de registro de alianzas concluyó entre el 18 de junio y el 18 de julio de 2026 y durante los próximos meses se desarrollarán las inscripciones de candidaturas, capacitación de los miembros de las mesas, simulacros y campaña electoral.
La convocatoria oficial a elecciones será publicada el 1 de agosto, mientras que las candidaturas podrán inscribirse entre el 2 y el 17 de agosto.
Calendario Electoral 2026-2027
El 29 de noviembre de 2026 los ecuatorianos acudirán a las urnas para renovar las principales autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y elegir a los nuevos integrantes del Cpccs.
La posesión de las autoridades electas está prevista para el 14 de mayo de 2027, con lo que concluirá oficialmente el proceso electoral.
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