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Política

ABC de las Elecciones 2027: Padrón, presupuesto, fechas clave y autoridades a elegir en Ecuador

Más de 13,8 millones de ecuatorianos están habilitados para elegir a 5.749 autoridades seccionales y del CPCCS en noviembre de 2026.

Ecuador elegirá más de 5 700 autoridades en noviembre de 2026

CNE

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

09 jul 2026 - 10:09

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Las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ya tienen calendario, presupuesto y registro electoral definidos. 

El próximo 29 de noviembre de 2026, 13'827.643 ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir 5 749 autoridades que asumirán funciones en 2027.

De ese total, 13'331.335 sufragarán en Ecuador y 496 308 lo harán desde el exterior, distribuidos en las tres circunscripciones especiales. 

¿Qué autoridades se elegirán en las elecciones de 2027?

Los ecuatorianos elegirán un total de 5 749 autoridades en todo el país. Entre ellas constan:

  • 23 prefectos
  • 222 alcaldes
  • 909 concejales urbanos
  • 457 concejales rurales
  • 4 131 vocales de juntas parroquiales rurales
  • Siete consejeros del Cpccs

Estas autoridades serán responsables de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, además de integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el nuevo período.

El CNE también aprobó el Registro Electoral Pasivo, conformado por 1'268.491 personas que no han ejercido el voto en las últimas cuatro elecciones ni realizaron trámites administrativos ante el organismo electoral. 

Más de USD 102 millones para organizar las elecciones

El organismo electoral aprobó un presupuesto de USD 102'365.407,35 para organizar las Elecciones Seccionales y del Cpccs 2027.

Los recursos financiarán la impresión de papeletas, capacitación, logística electoral, seguridad, fortalecimiento tecnológico, voto en el exterior, campañas informativas, debates, promoción de candidaturas del Cpccs y el pago a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV).

Presupuesto electoral 2027

Rubro Valor (USD)
Papeletas y documentos electorales13.090.765,18
Integración de paquetes3.306.323,46
Fuerzas Armadas6.951.406,49
Policía Nacional6.553.027,10
Fortalecimiento tecnológico9.898.073,72
Voto en el Exterior3.542.359,27
Talento Humano37.236.649,26
Pago a MJRV3.754.292,54
Debates electorales1.250.785,25
Campañas de información ciudadana3.552.046,15
Bienes y servicios6.662.941,94
Capacitación320.642,67
Observación electoral473.094,32
Promoción candidatos CPCCS5.773.000,00
TOTAL PRESUPUESTO USD 102.365.407,35

Calendario electoral: estas son las fechas más importantes

El cronograma electoral ya se encuentra en marcha. La etapa de registro de alianzas concluyó entre el 18 de junio y el 18 de julio de 2026 y durante los próximos meses se desarrollarán las inscripciones de candidaturas, capacitación de los miembros de las mesas, simulacros y campaña electoral.

La convocatoria oficial a elecciones será publicada el 1 de agosto, mientras que las candidaturas podrán inscribirse entre el 2 y el 17 de agosto

Calendario Electoral 2026-2027

Calendario Electoral Oficial

Cronograma detallado de las fases, hitos y actividades para las Elecciones Seccionales y del CPCCS de Ecuador.

Fecha / Período Actividad Electoral Etapa
18 de junio al 18 de julio de 2026 Conclusión del registro de alianzas políticas. Hito Inicial
1 de agosto de 2026 Publicación de la convocatoria oficial a elecciones en cadena de radio y televisión. Hito Inicial
2 al 17 de agosto de 2026 Período para la inscripción de candidaturas. Candidaturas y MJRV
2 de septiembre de 2026 Selección oficial de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV). Candidaturas y MJRV
4 al 14 de septiembre de 2026 Fase de notificación a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto seleccionados. Candidaturas y MJRV
7 de sept. al 29 de nov. de 2026 Capacitación obligatoria de los MJRV y otros actores electorales clave. Candidaturas y MJRV
1 de noviembre de 2026 Ejecución del Primer Simulacro Electoral Nacional. Campaña y Simulacros
9 de noviembre de 2026 Publicación del listado oficial definitivo de candidaturas inscritas. Candidaturas y MJRV
15 de noviembre de 2026 Ejecución del Segundo Simulacro Electoral Nacional. Campaña y Simulacros
12 al 26 de noviembre de 2026 Desarrollo del período oficial de Campaña Electoral. Campaña y Simulacros
12 al 26 de noviembre de 2026 Realización de los debates obligatorios para las diferentes dignidades. Campaña y Simulacros
26 de noviembre de 2026 Sufragio anticipado para Personas Privadas de la Libertad (PPL) sin sentencia ejecutoriada. Votación Especial
27 de noviembre de 2026 Ejecución del programa de voto asistido "Voto en Casa". Votación Especial
27 al 29 de noviembre de 2026 Entrada en vigor del período obligatorio de Silencio Electoral. Campaña y Simulacros
29 de noviembre de 2026 🏁 DÍA DEL SUFRAGIO GENERAL NACIONAL Sufragio General
14 de mayo de 2027 Posesión oficial de las nuevas autoridades seccionales electas. Cierre de Periodo

El 29 de noviembre de 2026 los ecuatorianos acudirán a las urnas para renovar las principales autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y elegir a los nuevos integrantes del Cpccs.

La posesión de las autoridades electas está prevista para el 14 de mayo de 2027, con lo que concluirá oficialmente el proceso electoral.

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