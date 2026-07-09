ABC de las Elecciones 2027: Padrón, presupuesto, fechas clave y autoridades a elegir en Ecuador

Ecuador elegirá más de 5 700 autoridades en noviembre de 2026

Las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ya tienen calendario, presupuesto y registro electoral definidos.

El próximo 29 de noviembre de 2026, 13'827.643 ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir 5 749 autoridades que asumirán funciones en 2027.

De ese total, 13'331.335 sufragarán en Ecuador y 496 308 lo harán desde el exterior, distribuidos en las tres circunscripciones especiales.

¿Qué autoridades se elegirán en las elecciones de 2027?

Los ecuatorianos elegirán un total de 5 749 autoridades en todo el país. Entre ellas constan:

23 prefectos

222 alcaldes

909 concejales urbanos

457 concejales rurales

4 131 vocales de juntas parroquiales rurales

Siete consejeros del Cpccs

Estas autoridades serán responsables de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, además de integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el nuevo período.

El CNE también aprobó el Registro Electoral Pasivo, conformado por 1'268.491 personas que no han ejercido el voto en las últimas cuatro elecciones ni realizaron trámites administrativos ante el organismo electoral.

Más de USD 102 millones para organizar las elecciones

El organismo electoral aprobó un presupuesto de USD 102'365.407,35 para organizar las Elecciones Seccionales y del Cpccs 2027.

Los recursos financiarán la impresión de papeletas, capacitación, logística electoral, seguridad, fortalecimiento tecnológico, voto en el exterior, campañas informativas, debates, promoción de candidaturas del Cpccs y el pago a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV).

Presupuesto electoral 2027

Rubro Valor (USD) Papeletas y documentos electorales 13.090.765,18 Integración de paquetes 3.306.323,46 Fuerzas Armadas 6.951.406,49 Policía Nacional 6.553.027,10 Fortalecimiento tecnológico 9.898.073,72 Voto en el Exterior 3.542.359,27 Talento Humano 37.236.649,26 Pago a MJRV 3.754.292,54 Debates electorales 1.250.785,25 Campañas de información ciudadana 3.552.046,15 Bienes y servicios 6.662.941,94 Capacitación 320.642,67 Observación electoral 473.094,32 Promoción candidatos CPCCS 5.773.000,00 TOTAL PRESUPUESTO USD 102.365.407,35

Calendario electoral: estas son las fechas más importantes

El cronograma electoral ya se encuentra en marcha. La etapa de registro de alianzas concluyó entre el 18 de junio y el 18 de julio de 2026 y durante los próximos meses se desarrollarán las inscripciones de candidaturas, capacitación de los miembros de las mesas, simulacros y campaña electoral.

La convocatoria oficial a elecciones será publicada el 1 de agosto, mientras que las candidaturas podrán inscribirse entre el 2 y el 17 de agosto.

Calendario Electoral 2026-2027

Calendario Electoral Oficial Cronograma detallado de las fases, hitos y actividades para las Elecciones Seccionales y del CPCCS de Ecuador. Fecha / Período Actividad Electoral Etapa 18 de junio al 18 de julio de 2026 Conclusión del registro de alianzas políticas. Hito Inicial 1 de agosto de 2026 Publicación de la convocatoria oficial a elecciones en cadena de radio y televisión. Hito Inicial 2 al 17 de agosto de 2026 Período para la inscripción de candidaturas. Candidaturas y MJRV 2 de septiembre de 2026 Selección oficial de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV). Candidaturas y MJRV 4 al 14 de septiembre de 2026 Fase de notificación a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto seleccionados. Candidaturas y MJRV 7 de sept. al 29 de nov. de 2026 Capacitación obligatoria de los MJRV y otros actores electorales clave. Candidaturas y MJRV 1 de noviembre de 2026 Ejecución del Primer Simulacro Electoral Nacional. Campaña y Simulacros 9 de noviembre de 2026 Publicación del listado oficial definitivo de candidaturas inscritas. Candidaturas y MJRV 15 de noviembre de 2026 Ejecución del Segundo Simulacro Electoral Nacional. Campaña y Simulacros 12 al 26 de noviembre de 2026 Desarrollo del período oficial de Campaña Electoral. Campaña y Simulacros 12 al 26 de noviembre de 2026 Realización de los debates obligatorios para las diferentes dignidades. Campaña y Simulacros 26 de noviembre de 2026 Sufragio anticipado para Personas Privadas de la Libertad (PPL) sin sentencia ejecutoriada. Votación Especial 27 de noviembre de 2026 Ejecución del programa de voto asistido "Voto en Casa". Votación Especial 27 al 29 de noviembre de 2026 Entrada en vigor del período obligatorio de Silencio Electoral. Campaña y Simulacros 29 de noviembre de 2026 🏁 DÍA DEL SUFRAGIO GENERAL NACIONAL Sufragio General 14 de mayo de 2027 Posesión oficial de las nuevas autoridades seccionales electas. Cierre de Periodo

El 29 de noviembre de 2026 los ecuatorianos acudirán a las urnas para renovar las principales autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y elegir a los nuevos integrantes del Cpccs.

La posesión de las autoridades electas está prevista para el 14 de mayo de 2027, con lo que concluirá oficialmente el proceso electoral.