El Cpccs abrió un concurso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) recibió 37 postulaciones para el concurso del nuevo Fiscal General del Estado.

"Hasta las 16:20 de este 3 de marzo se han recibido 37 postulaciones para Fiscal General del Estado", señaló el Cpccs. Son 10 mujeres y 27 hombres.

Hay postulantes de Azuay, El Oro, Guayas, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Loja, Pastaza, Cotopaxi.

Aún pueden ser más pues al ser el último día se postulación se aceptarán inscripciones hasta las 24:00.

Esta es la lista de personas que buscan convertirse en el titular de la Fiscalía hasta las 12:40:

Esta es la lista de candidatos a la Fiscalía General del Estado. Cpccs

Requisitos para postularse

Para participar, los aspirantes tuvieron que cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 196 de la Constitución:

Ser ecuatoriano o ecuatoriana.

o ecuatoriana. Poseer título de tercer nivel en Derecho con conocimientos en gestión administrativa.

en con conocimientos en gestión administrativa. Acreditar al menos 10 años de experiencia ejercida con idoneidad y probidad como abogado, en la judicatura o como docente universitario en materia penal.

El concurso es conducido por una Comisión Ciudadana de Selección integrada por diez miembros: cinco delegados de las funciones del Estado y cinco representantes de la ciudadanía.

Esta Comisión Ciudadana de Selección estará a cargo de evaluar las postulaciones y desarrollar las fases del proceso hasta la designación final de la nueva autoridad.