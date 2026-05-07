Mirassol vs. Liga de Quito: un duelo por el liderato del Grupo G en Copa Libertadores

Jugador de Liga de Quito en los entrenamientos previo al partido con Mirassol.

Mirassol y Liga de Quito se enfrentan por el liderato del Grupo G. El duelo se jugará este jueves 7 de mayo del 2026, a las 17:00, en suelo brasileño, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El encuentro llega marcado por la igualdad de puntos entre LDU, Mirassol y Lanús, con seis puntos cada uno, mientras que Always Ready consiguió sus primeras tres unidades tras golear por 4-0 a Lanús.

Este jueves los ecuatorianos buscarán repetir la dosis de la segunda fecha, el pasado 14 de abril, cuando se impusieron 2-0 al conjunto brasileño, en Quito; un resultado que hasta ahora le permite sostener la punta por diferencia de goles.

Mientras que el equipo de Rafael Guanaes llega envalentonado tras dar el golpe en el campeonato local al derrotar 2-1 a Corinthians.

Pese al envión anímico, la prioridad del club brasileño sigue siendo la permanencia en la serie de privilegio del Brasileirao, donde actualmente ocupa puestos de descenso. Por ello, el técnico Rafael Guanaes podría preservar a varios titulares para el próximo choque ante Chapecoense.

Por su parte, la Liga de Quito de Tiago Nunes llegó a Brasil tras un ajustado triunfo por 1-0 ante Guayaquil City en la LigaPro, sellado con un penal de Deyverson.

Actualmente en la sexta posición del torneo ecuatoriano, el equipo albo apuesta a su jerarquía internacional para asaltar el liderato solitario y encarrilar su clasificación a los octavos de final.

En el equipo local, João Victor, el autor del primer gol en el torneo, y Allesson se perderán el encuentro debido a una suspensión; e Igor Carius estará fuera de la convocatoria por lesión, al igual que Negueba, quien estará ausente hasta el final de la temporada.

Mientras que el once ecuatoriano no podrá contar con Richard Mina y Fernando Cornejo debido a lesiones sufridas durante el partido contra Independiente del Valle por la LigaPro, hace dos semanas.