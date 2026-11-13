Juez de Samborondón suspendió el concurso para renovación del CNE

El Cpccs lleva adelante el concurso para renovación total de las autoridades del CNE.

La renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) vuelve a quedar en suspenso desde este viernes 13 de noviembre del 2026. Un juez de Samborondón aceptó una medida cautelar que obligó a detener el concurso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La Comisión Ciudadana de Selección resolvió este viernes 13 de noviembre de 2026 paralizar temporalmente el procedimiento, en cumplimiento de una disposición judicial emitida el día anterior.

La decisión afecta directamente a los participantes que debían presentarse el lunes 16 de noviembre, a las 11:00, en el edificio del Cpccs ubicado en el sector de Santa Prisca, en Quito.

La suspensión se produce cuando el proceso se encontraba en la fase de oposición, una de las etapas que deben superar los postulantes antes de la designación de los nuevos consejeros electorales.

¿Qué provocó la nueva suspensión del concurso del CNE?

La paralización responde a una acción judicial presentada por María Mora Olmedo, quien cuestionó aspectos del procedimiento de selección.

El juez Antonio Intriago Williams, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, concedió medidas cautelares para impedir que se desarrollaran las evaluaciones mientras se analizan los cuestionamientos planteados.

Entre los argumentos de la accionante se encuentran presuntas inconsistencias en el manejo de documentación de los aspirantes y la falta de una resolución institucional sobre observaciones jurídicas realizadas durante las primeras etapas del concurso.

También se cuestiona la normativa utilizada para la renovación de los consejeros, particularmente en lo relacionado con el número de autoridades que deben ser reemplazadas y la duración de sus funciones.

Estas observaciones deberán ser examinadas dentro del proceso judicial. La medida cautelar no implica que las presuntas irregularidades estén demostradas, ni constituye una decisión definitiva sobre la validez del concurso.Las evaluaciones estaban listas para el 16 de noviembre

Con la suspensión, estos preparativos quedan sin una fecha confirmada para su aplicación.La designación de autoridades podría retrasarse hasta después de enero de 2027