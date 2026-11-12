Presidente del Cpccs y tres consejeros pidieron licencia para hacer campaña electoral

El 29 de noviembre de 2026 se elegirán siete consejeros del CPCCS.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Andrés Fantoni, y tres integrantes del organismo se acogerán a una licencia sin remuneración para participar en la campaña electoral para las votaciones del próximo 29 de noviembre.

La medida estará vigente desde el 12 hasta el 26 de noviembre de 2026, período establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la campaña de los comicios seccionales.

Los consejeros que solicitarán esta licencia, además de Fantoni, son Jazmín Enríquez, Jhonny Escobar y Johanna Verdezoto. Los cuatro funcionarios buscan la reelección para continuar en el Cpccs durante el siguiente período.

En cumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia, el presidente y tres consejeros del #CPCCS harán uso de licencia sin remuneración del 12 al 26 de noviembre, durante el período de campaña electoral. https://t.co/RjjU0gV3Yk — Participa Ecuador (@CpccsEc) November 12, 2026

¿Por qué deben solicitar licencia sin sueldo?

La decisión responde a lo establecido en el artículo 93 del Código de la Democracia, que dispone que las autoridades que aspiren a la reelección inmediata en el mismo cargo deben separarse temporalmente de sus funciones mediante una licencia sin remuneración, desde el inicio de la campaña electoral.

"Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral", señala la normativa.

En las elecciones del 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos también elegirán a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Para este proceso electoral se registran 65 candidatos que buscan ocupar los puestos de consejeros de este organismo. Se debe escoger hasta tres mujeres, tres hombres y un representante de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior.