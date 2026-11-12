Parapente, caminatas y mítines marcaron el inicio de la campaña electoral en Ecuador

Este jueves arrancó la campaña electoral para las elecciones secciones de 2027.

Con vuelos en parapente, recorridos por mercados, caminatas y concentraciones políticas arrancó la campaña electoral para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de 2027, este jueves 12 de noviembre de 2026.

Los candidatos a las alcaldías y prefecturas comenzaron a recorrer distintos sectores del país para promocionar sus propuestas y buscar el respaldo de los electores. Algunos optaron por actos masivos, mientras que otros iniciaron sus actividades en barrios, mercados y espacios públicos.

La campaña electoral se extenderá hasta el jueves 26 de noviembre, antes de las votaciones previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026. Los ecuatorianos elegirán autoridades provinciales, municipales, parroquiales y representantes del Cpccs.

En Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala, los aspirantes pusieron en marcha sus estrategias electorales con actividades que también fueron difundidas en redes sociales.

Quito: candidatos iniciaron campaña con parapente, pan y caminatas

En la capital, uno de los primeros actos de campaña estuvo protagonizado por Wilson Merino, candidato a la Alcaldía por el movimiento Imparables, quien realizó un vuelo en parapente desde el Pichincha.

El aspirante aterrizó alrededor de las 06:40 en el parque La Carolina, en el sector de la Cruz del Papa, con una bandera que llevaba el mensaje "Nuestra lucha es Quito".

Por su parte, Pabel Muñoz, quien busca la reelección, inició sus actividades pasada la medianoche en una panadería de Calderón, al norte de la ciudad. El alcalde participó en la elaboración de pan y transmitió parte de la actividad en sus redes sociales.

El exalcalde Jorge Yunda, candidato de Avanza, recorrió el Centro Histórico acompañado por simpatizantes. La movilización llegó hasta la plaza de San Francisco, donde se exhibieron carteles con su imagen. También participó en un encuentro universitario.

Mientras tanto, Harold Burbano, candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), comenzó la jornada con una misa y posteriormente realizó un recorrido acompañado por otros aspirantes de su organización política.

Paúl Desamblanc, del movimiento Futuro, también desarrolló actividades de campaña en el Jardín Botánico de Quito.

Guayaquil: concentraciones políticas y recorridos barriales

En Guayaquil, los candidatos a la Alcaldía también comenzaron a movilizar a sus organizaciones políticas.

Cynthia Viteri, exalcaldesa y candidata de ADN, participó en una concentración en el estadio Yeyo Úraga. En el evento estuvo acompañada por otros aspirantes del movimiento oficialista, entre ellos Andrés Guschmer, candidato a la Prefectura del Guayas.

Por su parte, Andrés Roche, candidato del Partido Social Cristiano (PSC), recorrió Bastión Popular junto al exalcalde Jaime Nebot y aspirantes a concejalías.

Durante sus actividades presentó la denominada «Rocheneta», un vehículo que utilizará para sus desplazamientos durante la campaña.

La candidata Mónica Luzárraga, de la alianza Despierta, se concentró con simpatizantes en el parque Centenario y posteriormente recorrió la avenida 9 de Octubre. Estuvo acompañada por César Pérez, aspirante a la Prefectura del Guayas.

Antonio García, candidato del Partido Sociedad Patriótica, optó por una rueda de prensa en el centro de Guayaquil para presentar el inicio de sus actividades electorales.

Cuenca: mercados y encuentros con jóvenes

En Cuenca, provincia del Azuay, las primeras actividades estuvieron concentradas en recorridos y encuentros con distintos sectores ciudadanos.

Leonardo Morales, candidato a la Alcaldía por Avanza, visitó la Plaza de Ganado de la ciudad. En paralelo, Gustavo Sánchez, aspirante a la Prefectura del Azuay por la misma organización, recorrió el camal municipal.

Otro de los candidatos que inició actividades fue Yaku Pérez, de la alianza Unidos por el Agua, quien mantuvo un encuentro con jóvenes y participó en una caminata.

En la capital azuaya también participan aspirantes con trayectoria en cargos públicos, entre ellos los exalcaldes Marcelo Cabrera y Pedro Palacios, así como los exprefectos Paúl Carrasco y Juan Cristóbal Lloret.

Machala: ADN realizó una caminata por el centro de la ciudad

En Machala, provincia de El Oro, Clemente Bravo, candidato a la Alcaldía por ADN, inició su campaña con una caminata junto a Danilo Palacios, aspirante a la Prefectura.

La concentración comenzó después de las 17:00 en el parque Ismael Pérez Pazmiño y avanzó por las calles 25 de Junio, Ayacucho y Rocafuerte hasta llegar a la sede provincial de ADN.

En el recorrido participaron candidatos a otras dignidades, militantes y simpatizantes de la organización política.La campaña electoral también arrancó en otras provincias

Las actividades proselitistas se extendieron a otras localidades del país.

En Cotopaxi, Lourdes Tibán, candidata a la reelección a la Prefectura, comenzó su jornada alrededor de las 05:00 con una ceremonia de purificación en Salcedo. Posteriormente participó en actividades junto a candidatos de Pachakutik.

En Manabí, el presidente Daniel Noboa participó en un acto político en Portoviejo para respaldar las candidaturas de Marcos Zambrano y Leonel Muñoz, de ADN.

Mientras tanto, en Samborondón, simpatizantes de Niels Olsen, candidato de ADN a la Alcaldía, distribuyeron camisetas y gorras con su imagen en la avenida Samborondón.

¿Hasta cuándo dura la campaña electoral?

De acuerdo con el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña se desarrollará del 12 al 26 de noviembre de 2026.

Durante este periodo, las organizaciones políticas podrán promocionar sus candidaturas y planes de trabajo mediante recorridos, concentraciones, encuentros ciudadanos y publicidad electoral, conforme a las disposiciones del organismo electoral.

El viernes 27 de noviembre comenzará el silencio electoral, periodo en el que están prohibidas las actividades de propaganda política.

Los ciudadanos podrán consultar las candidaturas y los planes de trabajo registrados en la plataforma Voto Informado del CNE.