Ley de Fortalecimiento Crediticio es el quinto proyecto económico urgente enviado por Noboa

El presidente Daniel Noboa envió este jueves 28 de agosto de 2025 el proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio. Se trata del quinto proyecto económico urgente de este Gobierno.

La propuesta fue remitida a la Asamblea Nacional mientras Noboa se encuentra en su gira oficial por Japón y Vietnam. En el Legislativo corre el plazo de 30 días para tramitarla.

La nueva propeusta de Noboa incluye reformas "urgentes" al sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).

Según un comunicado de la presidencia, la ley tiene el "fin de garantizar la transparencia en la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, así como fortalecer la institucionalidad".

La ley tiene cuatro puntos principales:

Devolución de fondos complementarios : Los fondos previsionales de carácter privado, actualmente administrados por el BIESS, regresarán a manos de sus legítimos dueños: los afiliados y jubilados.

: Los fondos previsionales de carácter privado, actualmente administrados por el BIESS, regresarán a manos de sus legítimos dueños: los afiliados y jubilados. Manejo de fideicomisos: El BIESS tendrá herramientas claras para liquidar fideicomisos improductivos o reactivar aquellos que sean viables, evitando pérdidas y fortaleciendo sus inversiones.

El BIESS tendrá herramientas claras para liquidar fideicomisos improductivos o reactivar aquellos que sean viables, evitando pérdidas y fortaleciendo sus inversiones. Mayor liquidez para créditos: El BIESS podrá utilizar parte de sus activos como garantía para obtener financiamiento.

El BIESS podrá utilizar parte de sus activos como garantía para obtener financiamiento. Fortalecimiento institucional: Se establece un mecanismo para el financiamiento de la elección de vocales del Consejo Directivo del IESS, garantizando procesos democráticos, transparentes y con financiamiento regulado. También se otorgan nuevas herramientas de gestión y control al IESS y al BIESS, asegurando que sus directivos actúen con responsabilidad y rendición de cuentas.

Según el comunicado de Presidencia, la ley plantea proteger el ahorro previsional de afiliados y jubilados, así como garantizar la sostenibilidad de las pensiones actuales y futuras.

También incluye la disponibilidad de más créditos para viviendas, educación y desarrollo personal.