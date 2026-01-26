Entre Ecuador y Colombia 'debe funcionar el diálogo directo': Luis Almagro, exsecretario de la OEA

"Entre Ecuador y Colombia debe funcionar un diálogo directo", esa la postura de Luis Almagro, exsecretario de la OEA, que analiza caminos para solucionar las tensiones bilaterales entre las dos naciones.

Almagro sostuvo que Colombia y Ecuador "son socios naturales, y como países vecinos no pueden tener una lógica de confrontación, tienen que tener una lógica de cooperación basada en todas las dinámicas políticas o diplomáticas que sean necesarias".

Si bien no quiso entrar en el análisis de las medidas adoptadas por Ecuador y Colombia, sí se animó a señalar que en este conflicto comercial no pueden traer a nadie de ningún lado para mediar entre ellos; debe funcionar un diálogo directo y deberían entenderse.

Tras ser cuestionado si no cree que el presidente Noboa está usando una estrategia similar a la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y si esto es factible, Almagro señaló que no es lo ideal ni para Ecuador, ni para Colombia y la base tiene que ser definitivamente la negociación.

Sobre la presencia del control de la frontera por parte de Colombia, el exsecretario sostuvo que el tema fronterizo lleva algunos años en la agenda de varios gobiernos, recordó su reunión con el expresidente Lenín Moreno, tras el asesinato del equipo periodístico de El Comercio, y es un tema que se ha trabajado en conjunto por mucho tiempo y a ello se suma que no es "fácil reasignar recursos" con las demandas internas que tiene cada Gobierno.

Reiteró que el tema de seguridad se deberá resolver el reuniones bilaterales y abrir el diálogo, la conversación para resolver los problemas para que puedan ser resueltos.