Marco Rubio vuelve a Ecuador con el comercio y la seguridad en la mira

Marco Rubio visitará Ecuador y México en un intento de fortalecer relaciones con Estados Unidos.

Marco Rubio regresa este miércoles 9 de septiembre de 2026 a Ecuador, apenas un año después de su primera visita como secretario de Estado de Estados Unidos. Su encuentro con el presidente Daniel Noboa tendrá dos ejes principales: seguridad y comercio.

Rubio llega a Quito como parte de una gira por Colombia, Ecuador y Perú. Antes de iniciar el recorrido aseguró que espera conseguir “acuerdos comerciales sólidos” y destacó que Washington comparte con estos países intereses en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado transnacional y la cooperación económica.

La seguridad sigue en el centro

La relación entre Ecuador y Estados Unidos se ha profundizado especialmente en materia de seguridad. Desde la primera visita de Rubio, en septiembre de 2025, ambos países han avanzado en operaciones conjuntas contra el narcotráfico, principalmente en el Pacífico.

Además, Ecuador cuenta con acuerdos que permiten la cooperación con militares estadounidenses y recientemente reguló el ingreso temporal de personal militar y contratistas de Estados Unidos.

Para Washington, Ecuador se ha convertido en uno de sus principales aliados regionales en la lucha contra las organizaciones criminales. Estados Unidos mantiene además una alerta de viaje que advierte sobre riesgos relacionados con crimen, terrorismo y secuestros en varias zonas del país.

Esta vez, el comercio gana terreno

Pero la segunda visita de Rubio tiene una diferencia importante. El secretario de Estado aseguró que Washington quiere hacer más con Ecuador en el ámbito económico y avanzar hacia relaciones comerciales más estrechas.

El tema cobra relevancia porque Estados Unidos y China son los dos principales socios comerciales de Ecuador. Durante el primer semestre de 2026, Estados Unidos ocupó el primer lugar y China el segundo; si se considera únicamente el comercio no petrolero, China encabezó la lista.

La visita ocurre, además, apenas semanas después de que Noboa viajara a China y se reuniera con Xi Jinping. Durante ese encuentro, Pekín comprometió una donación de USD 47 millones para proyectos de seguridad, salud, educación, producción y prevención de riesgos, y ambos gobiernos suscribieron cinco acuerdos.

Ecuador entre Washington y Pekín

Rubio ha sido crítico de la creciente influencia china en América Latina y sostiene que Estados Unidos debe recuperar presencia económica en la región.

Por eso, su visita permitirá medir hasta dónde puede avanzar Ecuador en su relación con Washington sin dejar de fortalecer sus vínculos económicos con China.

La reunión con Noboa mostrará también si una relación que durante el último año estuvo marcada principalmente por la cooperación militar y la lucha antinarco comienza ahora a traducirse en nuevos acuerdos comerciales y económicos.