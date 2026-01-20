'Jamás he ocultado mi historia', dice María Fernanda Vargas alcaldesa vinculada con Norero

"Mi vida privada no es un delito", así responde la alcaldesa del cantón Simón Bolívar, de la provincia del Guayas, María Fernanda Vargas a posibles investigaciones en su contra por presuntas conversaciones con el asesinado narcotraficante Leandro Norero.

Sus conversaciones en chats y videos, vía WhatsApp que se revelaron en la investigación de la Fiscalía del caso Metástasis en 2024 han cobrado notoriedad nuevamente en redes sociales.

Tras la muerte de Norero en octubre del 2022, la Fiscalía explotó el contenido del celular donde se revelaron los chats donde supuestamente Vargas pedía dinero a Norero para financiar artistas en el marco de su precampaña electoral.

En un comunicado, la alcaldesa afirma que "si alguna autoridad considera que existe algún aspecto de mi pasado que deba ser examinado, me pongo a total disposición. Colaboraré con absoluta transparencia en los canales correspondientes, pues mi gestión se basa en el respeto estricto a la ley".

Vargas enfatizó que "jamás ha ocultado su historia y que su vida privada no es un delito" y que estos intentos de reactivar temas personales de su pasado buscan "empañar su gestión pública".

Comisión de Ética de su partido investigará

La presidenta electa de la Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira se pronunció previamente al comunicado de Vargas, donde señaló que la Comisión de Ética y Disciplina del movimiento investigará el tema y ordenó "actuar de manera inmediata".

En el programa radial "A Primera Hora", dijo que estas "son cosas que no se pueden permitir en una organización política en el momento en el que está pasando el país" y actuarán de manera "tajante".

Esta postura podría abrir la puerta a la posible expulsión de Vargas de las filas de la Revolución Ciudadana.