'Tenemos que vencer'; Gabriela Rivadeneira es presidenta de la Revolución Ciudadana

Gabriela Rivadeneira fue nombrada como la nueva presidenta del movimiento político Revolución Ciudadana, en la convención nacional llevada a cabo en Manabí este domingo 18 de enero de 2026.

"Hoy lo único que tenemos que hacer es vencer, vencer, vencer", dijo Rivadeneira en su primer discurso ante los delegados y afiliados del correísmo.

Rivadeneira fue nombrada en reemplazo de la excandidata presidencial, Luisa González, quien denunció un supuesto bloqueo a buses de simpatizantes que pretendían llegar hasta la convención correísta.

La expresidenta de la Asamblea Nacional encabezó la única lista inscrita para el proceso al interior del partido. Junto a la nueva directiva se posesionó en el cargo poco antes de las 15:00.

"Este es un llamado a volver a mirar a quienes luchan desde abajo, a dejar de hablar sobre el pueblo y empezar a hablar CON el pueblo", escribió minutos más tarde en sus redes sociales.

Rivadeneira habló ante los simpatizantes y fue recibida con aplausos de sus simpatizantes. "El partido no es plataforma de venta política de nadie", dijo respecto a la organización del movimiento.

En el coliseo Lorgio Pinargote, en Manabí, se congregaron alrededor de 4 000 personas para la elección de sus nuevas autoridades, que permanecerán en funciones hasta 2028.

La expresidenta de la Asamblea recalcó que 2025 fue el año más violento de la historia ecuatoriana, y al igual que su predecesora criticó la gestión del Gobierno en materia de seguridad y salud.

Rivadeneira llamó a sus coidearios a "dejarse de preocupar por cargos y alianzas" y enfatizó que los ejes de la RC serán "formación, organización y acción política".

En su discurso pidió un minuto de silencio por el asesinato de los miembros de su partido, entre ellos Darío Vera, dirigente esmeraldeño acribillado en la víspera.

Finalmente, se refirió a su estancia en México por alrededor de seis años, y dijo que algunos dirigentes correístas han sido perseguidos políticos.