Política

Mario Godoy deberá comparecer en la Asamblea Nacional el lunes 5 de enero de 2026

La convocatoria tiene como finalidad que Godoy hable sobre un caso de presuntas amenazas y presiones contra el juez Carlos Serrano.

Mario Godoy solicitó una licencia al Consejo de la Judicatura para poder preparar su defensa en la Asamblea

Cortesía

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

29 dic 2025 - 16:17

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, deberá comparecer en el Pleno de la Asamblea Nacional el lunes 5 de enero del 2026

El Legislativo convocó a una sesión extraordinaria para las 10:00, en la sede principal de la Asamblea, en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahita, en Quito. 

El único punto del orden del día, después de cantar el Himno Nacional será la comparecencia de Mario Godoy en el Pleno. Él solicitó licencia al Consejo de la Judicatura para prepararse.

  • Viviana Veloz presentará una solicitud de juicio político contra Godoy

La convocatoria tiene como finalidad que Godoy aclare y se defienda sobre un caso de presuntas amenazas y presiones contra el juez Carlos Serrano.  

Esta sesión de la Asamblea se dará por una polémica relacionada con el manejo de un proceso judicial que derivó en la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano.

Serrano denunció públicamente haber sido objeto de presiones y amenazas por parte de un presunto funcionario del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de influir en su actuación judicial.

Según su versión, las presiones buscaban que falle a favor del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, quien enfrentaba un proceso por narcotráfico.

