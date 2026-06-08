Mishel Mancheno asumió la presidencia de la Asamblea Nacional tras la renuncia de Niels Olsen.

Mishel Mancheno, asambleísta del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), asumió la presidencia de la Asamblea Nacional este lunes 8 de junio de 2026 tras la renuncia de Niels Olsen.

El Pleno del Legislativo la posesionó durante la sesión 98 del Pleno. Ella estará al frente hasta finalizar el actual período legislativo.

En su primer pronunciamiento Mancheno señaló que esta nueva responsabilidad representa la continuidad de una agenda de trabajo orientada a "fortalecer la institucionalidad democrática".

“Este no es el inicio de un nuevo camino, sino la decisión de mantener el rumbo, fortalecer lo avanzado y seguir construyendo una Asamblea cercana a la gente, comprometida con la transparencia y los resultados”.

Mishel Mancheno asume la Presidencia de la Asamblea Nacional respaldada por una sólida trayectoria en el servicio público y un firme compromiso con el fortalecimiento institucional, la transparencia, la seguridad y el desarrollo del Ecuador.

“Seguiremos trabajando para que esta Asamblea honre la confianza ciudadana con transparencia, resultados y un profundo compromiso con el futuro del Ecuador”.