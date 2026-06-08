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Política

Niels Olsen renuncia a la presidencia de la Asamblea Nacional

El presidente Niels Olsen renunció a la presidencia de la Asamblea Nacional 

Niels Olsen, expresidente de la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

08 jun 2026 - 12:46

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Niels Olsen renunció a la presidencia de la Asamblea Nacional la mañana de este lunes 8 de junio de 2026. 

El expresidente del Legislativo fue anunciado la semana pasada como precandidato a la prefectura de Guayas para las elecciones seccionales de 2027. 