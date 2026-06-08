Niels Olsen renuncia a la presidencia de la Asamblea Nacional
El presidente Niels Olsen renunció a la presidencia de la Asamblea Nacional
Niels Olsen, expresidente de la Asamblea Nacional.
Asamblea Nacional
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Actualizado:
08 jun 2026 - 12:46
Niels Olsen renunció a la presidencia de la Asamblea Nacional la mañana de este lunes 8 de junio de 2026.
El expresidente del Legislativo fue anunciado la semana pasada como precandidato a la prefectura de Guayas para las elecciones seccionales de 2027.
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