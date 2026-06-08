¿Qué pasa con presidencia de la Asamblea cuando Mancheno salga por maternidad?

Las autoridades en el Pleno de la Asamblea Nacional se reconfigurarán tras la renuncia de Olsen.

Las autoridades cambiarán en la Asamblea Nacional tras la renuncia de Niels Olsen, presentada la mañana de este lunes 8 de junio de 2026.

De acuerdo con la normativa, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, del movimiento de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN) asumirá temporalmente el cargo.

Ella pasará a ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en las próximas semanas deberá ausentarse por maternidad. En ese caso, ese cargo quedará a cargo de Carmen Tiupul (Pachakútik), que ocupa la segunda vicepresidencia del Legislativo.

Elección de una nuevo Vicepresidente

Al ascender Mancheno, la Primera Vicepresidencia queda vacante. Por ley, el Pleno de la Asamblea deberá convocar a una sesión para votar y elegir a un nuevo primer vicepresidente utilizando los mecanismos de mayoría absoluta.

De forma extraoficial se conoce que desde ADN se propondría que ese cargo lo ocupe Esteban Torres, coordinador de la bancada oficialista.

Las autoridades de la Asamblea Nacional de Ecuador son elegidas por el Pleno mediante votación, requiriendo una mayoría absoluta (la mitad más uno de los votos de los asambleístas) para ser designados.