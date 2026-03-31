'No le tengo miedo (...) es comprobar que puedo ganar'; Noboa habla de las elecciones 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió este martes 30 de marzo del 2026 a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones seccionales para el domingo 29 de noviembre.

Noboa respaldó la decisión del CNE y aseveró que el organismo tomó la decisión con base en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, y de otros tres organismos internacionales.

"No lo hice yo, lo hizo el CNE con base a un informe de Riesgos, de tres organismos internacionales, más un artículo del New York Times que habla sobre la altísima probabilidad de un súper Niño", señaló Noboa en una entrevista radial desde Machala.

Según el Primer Mandatario, existe una posibilidad de al menos el 70% de que en febrero del 2027 se "venga la 'mamá' de todos los Niños". Por ello, indicó que el adelanto de elecciones permitirá garantizar que más personas puedan ir a las urnas.

‘No le tengo miedo a las elecciones’

“Yo no le tengo miedo a una elección, es comprobar de nuevo que les puedo ganar”, dijo Noboa, al referirse a que su movimiento político se vería afectado con este adelanto.

Explicó que movimientos políticos como Revolución Ciudadana y Pachakutik que tienen más votos en las poblaciones rurales del país. Por lo tanto, con el adelanto de las elecciones, sus simpatizantes podrán acudir a las urnas sin complicaciones por las posibles lluvias.

"Les afecta este cambio porque le da acceso a aquella ruralidad de la Costa, donde es más fuerte la oposición, para que pueda salir a votar. Estamos asegurando de que exista competencia", agregó Noboa.