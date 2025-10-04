Quito será escenario de marchas a favor y en contra del Gobierno este domingo 5 de octubre

Marcha convocada por los Trabajadores, movimientos sociales, en contra de las políticas del Gobierno Nacional.Fotos : API / Rolando Enríquez

Diversas organizaciones sociales han convocado a plantones para el domingo 5 de octubre de 2025, tanto para expresar su respaldo al Gobierno como para manifestar su rechazo a las decisiones adoptadas en las últimas semanas.

De un lado, colectivos ciudadanos y gremios afines al Ejecutivo han hecho un llamado a concentrarse en el parque El Arbolito, a partir de las 08:00 para respaldar la gestión del presidente Daniel Noboa.

La convocatoria salió desde los militantes de las parroquias rurales de Quito, afines al movimiento Acción Democrática Nacional, del Primer Mandatario.

Al mismo tiempo, organizaciones sociales y sindicalistas convocaron a un plantón en el mismo parque desde las 09:00. Según la convocatoria, el objetivo es exigir cambios en la política económica, principalmente en relación con la eliminación del subsidio al diésel, tema que detonó la actual paralización.

Paro nacional en curso

La convocatoria se produce en el contexto del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que ya cumplió 12 días y que busca que se de marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel.

En estas dos semanas, se presentaron escenarios de bloqueos viales, desabastecimiento parcial y millonarias pérdidas económicas, principalmente en las provincias de Imbabura, Carchi y Bolívar.

De acuerdo con la Cámara de Industrias y Producción, los sectores productivos ya reportan más de 70 millones de dólares en pérdidas por ventas no concretadas, retrasos logísticos y afectaciones en turismo y floricultura.

El movimiento indígena, liderado por la Conaie, insiste en que mantendrá las movilizaciones hasta que el Gobierno revierta las medidas económicas, mientras que el Ejecutivo asegura que no dará marcha atrás.