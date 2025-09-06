Noboa: 'No tenemos que andar trabándonos en el diálogo con los que ya fracasaron'

Daniel Noboa lideró la convención de ADN en Guayaquil este 6 de septiembre del 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró la convención nacional de Acción Democrática Nacional (ADN) en Guayaquil este sábado 6 de septiembre del 2025. Miles de personas acudieron al Coliseo Voltaire Paladines Polo.

"Hoy en día todos los que fracasaron, hasta algunos expresidentes, nos quieren enseñar cómo se gobierna y cómo se hacen las cosas, pero cuando ellos estaban, no hicieron nada". Con estas palabras el Primer Mandatario cuestionó a los opositores y críticos de su Gobierno.

En su discruso recalcó que Ecuador "está cambiando" en lo económicos, internacional y político, y llamó a los ciudadanos a acompañar en este proceso. Además, Noboa recalcó que los esfuerzos deben centrarse en soluciones para la educación, seguridad, salud y empleo.

"No tenemos que estar trabándonos en el diálogo político o en el debate político con los que ya fracasaron. Nosotros tenemos que conversar con la gente y ver cómo mejoramos su vida, cómo cambiamos el estado de sus territorios", sentenció el Presidente de Ecuador.

Noboa aprovechó para destacar su éxito político y enviar un mensaje a los ecuatorianos para unirse a su proyecto.

"Los puestos y los periodos se acaban, en algún momento me iré y quedará en la memoria de la gente como un periodo de éxito y valentía. Acompáñenme a trabajar por el Ecuador. Siempre me tendrán a sus órdenes y siempre defenderé la República y al pueblo de Ecuador", agregó.

En el evento Noboa recibió su credencial que lo oficializa como presidente de ADN. Mientras que Michelle Sensi, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), será vicepresidente nacional, y Mishel Mancheno, asambleísta oficialista, secretaria nacional.

La vicepresidenta María José Pinto fue anunciada como directora del movimiento en la provincia de Pichincha, y la ministra Zaida Rovira y los secretarios José Julio Neira e Irene Vélez también forman parte de la nueva directiva nacional.

El evento empezó a las 10:00 del sábado. Funcionarios del Gobierno, asambleístas y decenas de simpatizantes acudieron a la convención para conocer a las nuevas autoridades y escuchar al Presidente.