Papa León XIV visitará España desde este sábado 6 de junio: conoce la agenda

El papa León XIV tiene previsto visitar España desde el 6 hasta el 12 de junio de 2026

El papa León XIV comenzará este viernes 6 de junio una gira por España que se extenderá hasta el 12 de junio de 2026.

Su visita estará marcada por llamados a la paz, la caridad, la acogida a los migrantes y la defensa de la dignidad humana.

Durante el viaje, el Pontífice recorrerá cerca de 2 500 kilómetros entre Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, donde desarrollará una agenda que incluye 12 discursos, cinco homilías y varios encuentros pastorales.

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Esta será la agenda del Papa

La gira arrancará en Madrid con una audiencia con los Reyes de España y una intervención ante autoridades nacionales y representantes diplomáticos en el Palacio Real.

Entre los actos previstos durante su estancia en la capital española figuran la celebración de la misa de Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, un encuentro con representantes del mundo de la cultura, el deporte y la economía, así como una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Uno de los momentos más significativos de la visita será su intervención en el Congreso de los Diputados, convirtiéndose en el primer Papa en dirigirse al Parlamento español.

La agenda también contempla reuniones con los obispos del país, visitas a lugares emblemáticos de Madrid y un encuentro multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu.

Posteriormente, León XIV viajará a Barcelona, donde presidirá una misa en la Basílica de la Sagrada Familia. Además, visitará la Abadía de Montserrat, una cárcel y distintos espacios religiosos de la ciudad.

La última etapa del viaje se desarrollará en las Islas Canarias. Allí mantendrá encuentros con migrantes en el puerto de Arguineguín y en el centro de acogida Las Raíces. También celebrará dos eucaristías antes de concluir una visita.