Murió Anthony Stewart Head, actor de Buffy Cazavampiros y Ted Lasso

El actor Anthony Head falleció este viernes 5 de junio de 2026 a los 72 años. Fue reconocido por sus papeles emblemáticos como el del bibliotecario Rupert Giles en Buffy Cazavampiros o el de Ruper Mannion, el expropietario de un club de fútbol que aparece en Ted Lasso.

Han sido sus dos hijas, Emily y Daisy, las encargadas de dar la triste noticia mediante un comunicado.

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre, Anthony Head", indicaron las hijas en un comunicado.

El documento añade que el actor falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia. "Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber sido testigos de primera mano del impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas", dijeron.

Head falleció dos meses después de que su pareja de muchos años, la defensora del bienestar animal Sarah Fisher, murió repentinamente a los 61 años. En aquel momento, Emily y Daisy calificaron la muerte de "sumamente impactante".