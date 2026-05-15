Teleamazonas
Política

Noboa deroga decreto que terminaba funciones de Inty Gronneberg como embajador

Daniel Noboa da por terminadas funciones de Gronneberg como embajador y, ese mismo día, revierte su decisión. 

Inty Gronneberg continuará como Embajador de Ecuador ante el Reino de Suecia.

Evelin Caiza A. 

15 may 2026 - 07:09

El 14 de mayo de 2026, el presidente de la República, Daniel Noboa, dio por terminadas las funciones de Inty Gronneberg como embajador de Ecuador ante el Reino de Suecia.

Mediante Decreto Ejecutivo número 381, Noboa agradeció los servicios prestados por Gronneberg y dio por terminadas sus funciones. 

Noboa revirtió su decisión

Sin embargo, el mismo 14 de mayo, Noboa emitió un nuevo Decreto en el que revirtió su decisión. 

Lo hizo mediante Decreto Ejecutivo 385, en el que confirma que el Embajador continuará en su cargo como embajador ante el Reino de Suecia.

Gronneberg es Embajador desde 2025

Noboa designó el viernes 12 de septiembre de 2025 a Inty Andrés Gronneberg Ipiales como embajador extraordinario y plenipotenciario del Ecuador ante el Reino de Suecia.

Gronneberg es un científico ecuatoriano que nació en Ibarra, Imbabura, en 1984, de padre noruego y madre ecuatoriana.

