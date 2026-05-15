Capturan en Guayaquil a implicado en el ataque armado en centro comercial de Playas

Uno de los presuntos implicados en el ataque armado en un centro comercial de Playas.

La Policía Nacional detuvo la tarde de este jueves 14 de mayo de 2026 a uno de los presuntos implicados en el ataque armado en un centro comercial en General Villamil Playas.

La captura se produjo en las calles 24 y Gómez Rendón, en el suburbio de Guayaquil, según indicó la Policía.

Se trata de Richard Leandro Salavarria Castro, de 37 años. Las autoridades apuntan que él conducía un taxi en el que se movilizaban los atacantes.

Walter Villaroel, comandante de la Policía Zona 8, indicó que el detenido cuenta con antecedentes penales por porte de armas, en 2010 y tráfico de drogas, en 2014.

Un tiroteo se registró en el patio de comidas de un centro comercial de Playas. Una persona falleció y otras cinco resultaron heridas en este hecho.

Otros operativos de seguridad en Guayaquil

Otros operativos en Guayaquil dejaron 17 personas detenidas y botellas de licor de contrabando decomisadas.

Villaroel apuntó que además, se halalron chalecos antibalas y cámaras de seguridad.