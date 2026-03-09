Noboa: 'Había injerencia de Cuba en actividades políticas e incluso violentas'

El presidente Daniel Noboa se refirió a distintos temas en una entrevista radial este lunes 9 de marzo.

El presidente Daniel Noboa se refirió a la expulsión de Ecuador del Cuerpo Diplomático de Cuba. Según el Mandatario, “Había bastante injerencia de Cuba en actividades políticas, de disidencia e incluso violentas”.

“Con evidencia suficiente, les pedimos que regresen a su casa”, dijo Noboa en una entrevista radial este lunes 9 de marzo del 2026 y criticó que los funcionarios hayan quemado documentos en la terraza de la embajada tras la expulsión.

El jefe de Estado cuestionó ese hecho pues "los documentos diplomáticos tienen protección, se pueden llevar sus documentos diplomáticos, nosotros no los podemos tocar, eso de ahí va por valija diplomática".

A un comentario del entrevistador sobre que la quema de papeles quería decir "que estaban ocultando algo con toda seguridad", Noboa respondió: "Correcto, correcto. Definitivamente estaban ocultando algo o era la evidencia de actividades que no son correctas para cualquier misión diplomática".

El pasado viernes, el Gobierno cubano anunció el cese total e inmediato de las actividades de su embajada en Quito tras la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de expulsar a todo su personal diplomático, consular y administrativo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba aseguró en un comunicado que tomó esta decisión en respuesta a la "arbitraria", "injustificada", "hostil", "unilateral e inamistosa" medida del Gobierno de Ecuador.