Funcionarios diplomáticos abandonan la Embajada de Cuba en Ecuador tras ser expulsados

Funcionarios cubanos se retiran de la Embajada en Quito, como lo solicitó el Gobierno Nacional.

Funcionarios diplomáticos se retiraron, este viernes 6 de marzo de 2026, de la Embajada de Cuba en Ecuador, como lo solicitó el Gobierno de Daniel Noboa.

El Mandatario declaró persona 'non grata' al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, junto a los 22 funcionarios que integran la misión diplomática cubana.

Además de expulsar a Basilio Gutiérrez, también retiró al embajador de Ecuador en La Habana, José María Borja. Esa decisión se conoció el pasado miércoles 4 de marzo.

El Decreto 317 en su artículo 1 se señala que se da por terminada las funciones de José María Borja López como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República del Ecuador ante el Gobierno de la República de Cuba.

Además, Noboa dio plazo de 48 horas para que los 22 funcionarios que integran la misión diplomática abandonen el territorio nacional. Ese plazo se vence este 6 de marzo.

En imágenes se ve a los funcionarios diplomáticos desmontando la bandera de Cuba y saliendo en vehículos de la sede ubicada en el sector del Batán Bajo, en el norte de Quito.