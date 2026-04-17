Noboa: Muertes violentas se redujeron un 14% entre el 2025 y 2026

El presidente Daniel Noboa dio a conocer los resultados del primer trimestre de este año.

El presidente Daniel Noboa dio a conocer, este viernes 17 de abril de 2026, un informe sobre los resultados alcanzados durante los primeros tres meses del año.

“El esfuerzo sí está dando frutos. En seguridad, economía y obras, Ecuador crece con resultados”, afirmó el Mandatario al presentar el balance comparativo entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026.

Reducción de muertes violentas

En materia de seguridad, el informe de Noboa señala una reducción del 14% en las muertes violentas a escala nacional entre el 2025 y 2026.

"Las muertes violentas se reducen desde el primer trimestre de 2025 al primero de 2026 en un 14%, marzo registró un 24% menos", indicó el Jefe de Estado en una cadena nacional.

Según el Ejecutivo, estas cifras están vinculadas a medidas como el estado de excepción y el toque de queda, que permitieron operativos de las fuerzas del orden y la captura de cabecillas del crimen organizado.

También dijo que la reducción de los homicidios se debe "significativamente por la tasa de seguridad" aplicada a Colombia, "pues en las provincias fronterizas también han bajado en violencia", señaló.

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Crecimiento económico

El Gobierno también destacó los siguientes logros en el ámbito económico: