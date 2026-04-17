Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Política

Noboa: Muertes violentas se redujeron un 14% entre el 2025 y 2026

El presidente Daniel Noboa presentó el balance del primer trimestre de 2026. Dijo que hubo reducción de violencia y crecimiento económico.

El presidente Daniel Noboa dio a conocer los resultados del primer trimestre de este año.

Flickr Presidencia.

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

17 abr 2026 - 07:59

Unirse a Whatsapp

El presidente Daniel Noboa dio a conocer, este viernes 17 de abril de 2026, un informe sobre los resultados alcanzados durante los primeros tres meses del año.

“El esfuerzo sí está dando frutos. En seguridad, economía y obras, Ecuador crece con resultados”, afirmó el Mandatario al presentar el balance comparativo entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026.

Reducción de muertes violentas 

En materia de seguridad, el informe de Noboa señala una reducción del 14% en las muertes violentas a escala nacional entre el 2025 y 2026.

"Las muertes violentas se reducen desde el primer trimestre de 2025 al primero de 2026 en un 14%, marzo registró un 24% menos", indicó el Jefe de Estado en una cadena nacional. 

Según el Ejecutivo, estas cifras están vinculadas a medidas como el estado de excepción y el toque de queda, que permitieron operativos de las fuerzas del orden y la captura de cabecillas del crimen organizado.

También dijo que la reducción de los homicidios se debe "significativamente por la tasa de seguridad" aplicada a Colombia, "pues en las provincias fronterizas también han bajado en violencia", señaló. 

  • Exportaciones de Ecuador a Corea del Sur podrían crecer 

Crecimiento económico

El Gobierno también destacó los siguientes logros en el ámbito económico:    

  • De enero a marzo, las ventas pasaron de 57 700 en el 2025 a más de 63 200 millones de dólares en 2026. Es decir hubo un crecimiento del 9,4%. 
  • El 31 de marzo de 2025, el riesgo país estaba en 1630 puntos y este año bajo a 416.
  • En los tres primeros meses del año se firmaron acuerdos con Estados Unidos, Emiratos Árabes y Corea del Sur para potenciar la inversión extranjera.
  • “Este trimestre todas las industrias del país han crecido, incluso el sector agrícola”, destacó Noboa.
  • La construcción ha crecido un 20% y en inmobiliarias un 17,8%.
  • Del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026 se han invertido casi 500 millones en obras en todas las provincias.
  •  Se lanzaron créditos para adquirir viviendas con tasas de interés del 4,99% y del 2,99%.

Te puede interesar