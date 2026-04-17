Noboa: Muertes violentas se redujeron un 14% entre el 2025 y 2026
El presidente Daniel Noboa presentó el balance del primer trimestre de 2026. Dijo que hubo reducción de violencia y crecimiento económico.
El presidente Daniel Noboa dio a conocer los resultados del primer trimestre de este año.
Flickr Presidencia.
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Actualizada:
17 abr 2026 - 07:59
El presidente Daniel Noboa dio a conocer, este viernes 17 de abril de 2026, un informe sobre los resultados alcanzados durante los primeros tres meses del año.
“El esfuerzo sí está dando frutos. En seguridad, economía y obras, Ecuador crece con resultados”, afirmó el Mandatario al presentar el balance comparativo entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026.
Reducción de muertes violentas
En materia de seguridad, el informe de Noboa señala una reducción del 14% en las muertes violentas a escala nacional entre el 2025 y 2026.
"Las muertes violentas se reducen desde el primer trimestre de 2025 al primero de 2026 en un 14%, marzo registró un 24% menos", indicó el Jefe de Estado en una cadena nacional.
Según el Ejecutivo, estas cifras están vinculadas a medidas como el estado de excepción y el toque de queda, que permitieron operativos de las fuerzas del orden y la captura de cabecillas del crimen organizado.
También dijo que la reducción de los homicidios se debe "significativamente por la tasa de seguridad" aplicada a Colombia, "pues en las provincias fronterizas también han bajado en violencia", señaló.
Crecimiento económico
El Gobierno también destacó los siguientes logros en el ámbito económico:
- De enero a marzo, las ventas pasaron de 57 700 en el 2025 a más de 63 200 millones de dólares en 2026. Es decir hubo un crecimiento del 9,4%.
- El 31 de marzo de 2025, el riesgo país estaba en 1630 puntos y este año bajo a 416.
- En los tres primeros meses del año se firmaron acuerdos con Estados Unidos, Emiratos Árabes y Corea del Sur para potenciar la inversión extranjera.
- “Este trimestre todas las industrias del país han crecido, incluso el sector agrícola”, destacó Noboa.
- La construcción ha crecido un 20% y en inmobiliarias un 17,8%.
- Del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026 se han invertido casi 500 millones en obras en todas las provincias.
- Se lanzaron créditos para adquirir viviendas con tasas de interés del 4,99% y del 2,99%.
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